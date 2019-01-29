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"Kimin cennete gideceğini Allah bilir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 03:02 | Son Güncelleme

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz: - "(Gençler Soruyor toplantısındaki açıklamaları) Benim cümlemde 'cennet beratı alır' şeklinde bir ifade kesinlikle yoktur. Kimin cennete gideceğini Allah bilir. Bizim cümlemiz 'ruz-i mahşerde beratlarınızdan bir berat olacaktır' şeklindedir"

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, partisinin Sivas Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen bir toplantıda yerel seçimlerle ilgili yaptığı konuşmasının çarpıtıldığını belirtti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yılmaz'ın, partisince Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki kütük evde düzenlenen programda muhtarlarla buluştuğu kaydedildi. Açıklamada, Yılmaz'ın burada yaptığı konuşmaya da yer verildi.

Buna göre Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 2 gün önce AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği "Gençler Soruyor" toplantısına AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin ile katıldıklarını ve gençlerin sorularına cevap verdiklerini anımsattı.

Bu toplantıda siyasetin yüksek sorumluluk gerektirdiğini, bu sorumluluğun gereği olarak da emanetin ehline verilmesi için doğru bir tercihte bulunulmasını istediğini söylediğini hatırlatan Yılmaz, "Bizim kültürümüzde her adımın hakkın rızası gözetilerek atılması gerektiği ifade edilir. Yine hayra vesile olan o hayrı işlemiş gibidir. Sami Aydın başkanımıza destek verdik. Mevlana tünelini yaptı, Sami Bey dua aldı ama Sami Bey'e destek verenler de dua aldı." ifadelerini kullandı.

Bir hayra vesile olanın o hayrı yapmış gibi olduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu anlayıştan hareketle halka daha çok hizmet edenin tercih edilmesi gerektiğini söyledik. Atılan her adımın sorumluluğu olduğu gibi, seçimlerde yapılan bir tercihin de sorumluluğu vardır dedim. Hiç kimse seçimlerde yapılacak tercihin bir sorumluluğu yoktur diyebilir mi? Bizim için doğru tercih Hilmi Bilgin'dir. Biz Hilmi Bilgin'in tercih edilmesi halinde bu sorumluluğun gereğinin yerine getirilmiş olacağını düşünüyoruz. Benim yaptığım bu tercih doğrudur denildiğinde, bir başkasının tercihinin de yanlış olduğu ortaya çıkmaz. Toplantıda verilmek istenen mesaj bu olmasına rağmen Sayın Hilmi Bilgin'e verilen desteğin o kişiyi cennete götürecek bir berat olarak yansıtılması doğru değildir. Okumuş, yazmış, görmüş bir kimseyim, herhalde Cenab-ı Allah'ın işine karışmam, milletin işine de karışmam."

Milletvekili Yılmaz, şöyle devam etti:

"Benim cümlemde 'cennet beratı alır' şeklinde bir ifade kesinlikle yoktur. Kimin cennete gideceğini Allah bilir. Bizim cümlemiz, 'ruz-i mahşerde beratlarınızdan bir berat olacaktır' şeklindedir. Biz bu dünyada hakkın rızasını kazanmak için halkın rızasının alınması gerektiğine inanıyoruz ve o doğrultuda da çalışıyoruz. Fakir fukaraya yardımın doğru bir tercih olduğunu düşünürüz ve bunun da bir karşılığı olacağını söyleriz. Siyasette de doğru tercihte bulunursak bize yüklenen sorumluluğun gereğini yerine getirmiş oluruz. Her şeyin en iyisini en doğrusunu da Allah bilir."

Programa, AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, partililer ve mahalle muhtarları katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz Sivas

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