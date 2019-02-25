Kim'in taklitçisi Vietnam'dan sınır dışı edildi

Vietnam bu hafta Kim ile ABD Başkanı Trump arasındaki zirveye ev sahipliği yapacak.Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 27-28 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek zirveye ev sahipliği yapacak olan Vietnam, ilginç bir sınır dışı olayına sahne oldu.

Kim'in taklidi olarak ünlenen ve söz konusu zirve için Vietnam'ın Hanoi kentinde olan Avustralyalı komedyen Howard X, bu ülkeden sınır dışı edildi. Gerçek adı Lee Howard Ho Wun olan oyuncuya Hanoi'de kaldığı otelden havalimanına kadar üç Vietnamlı yetkili eşlik etti.

Howard X, geçen Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ı taklit eden Kanadalı Russell White ile birlikte Hanoi Opera Evi'nin önünde poz vererek liderlerin zirvesini günler öncesinden canlandırmıştı. İkili, bu buluşma sonrası Vietnam polisi tarafından kısa süreliğine gözaltına alınıp sorgulanmıştı.

"Diktatörler hicivden korkuyor"

Howard X, Pazar günü Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Vietnamlı yetkililerin kendisine vizesinin geçersiz olduğunu söylediğini ve bu nedenle sınır dışı edileceğini duyurdu. Avustralyalı oyuncu, "Bu olay, diktatörlüklerin, hicvin her türlüsünden korktuğunu ispat ediyor. Hiciv, diktatörlüklere karşı güçlü bir silahtır" ifadesini kullandı.