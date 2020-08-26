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Kimisi altınlarının kimisi de alacaklarının peşinde! Çamurun içinden tek tek altın topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 13:55 | Son Güncelleme

Giresun'un Dereli ilçe merkezinde hafta sonu yaşanan selde iş yeri çamurla dolan kuyumcu çamur içinde altınlarını ararken, başka bir iş yeri sahibi ise çamurlar içinden bulduğu alacak defterini temizleme telaşına düştü.

Kimisi altınlarının kimisi de alacaklarının peşinde! Çamurun içinden tek tek altın topladı

Giresun’da geçen hafta sonu etkili olan yağışın sele dönüşmesi sonucu ev ve iş yerleri çamur deryasına döndüğü için büyük bir zarar gören ilçe halkı sular altında kalan ev ve iş yerlerindeki çamur temizleme çalışmalarına devam ediyor.

'ÇAMURUN İÇİNDEN NE KURTARABİLİRSEK KARDIR'

İş yerini temizleme çalışmalarını sürdürenlerden birisi olan İbrahim Hamurcuoğlu ise kuyumcu dükkanındaki çamur deryasında altın ve değerli antika eşyalarını arıyor. Kuyumcu dükkanında eşyalarından ziyade altın ve ziynet eşyalarıyla beraber antikaların bulunduğunu anlatan İbrahim Hamurcuoğlu, “Akşam sağanak yağış başlayınca dükkanımı erken kapatıp vitrini boşaltıp kasaya koydum. Ancak yine de acele ettiğimden kasa dışında altın, ziynet ve antika eşyalar kalmıştı. Sel suları gelince de çaresiz bir şey yapamadık. Evden sadece izleyebildik. Şimdide dükkan dolusu çamurun içerisinde ne kurtarabilirsek kardır diye altınlarımızı arıyoruz. Tek tesellimiz canımız sağ ancak malda canın yongasıdır diyoruz. Çamurun içerisinde bulup kurtardıklarımız oluyor ancak saat gibi bozulan eşyalarımız içinde yapacak bir şeyimiz yok. Dükkanın içindeki çamuru altın eşyalarımızı arayarak temizliyoruz” dedi.

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'MAL CANIN YONGASIDIR'

Sel olduğu sırada dükkanın arka tarafından eve kaçtıklarını ve geldiklerinde bütün malzemenin kapıdan dışarıya çıkmış olduğunu gördüklerini dile getiren Mustafa Sezgi isimli esnaf ise “5 civarıydı. Kapıları kapattık, baktık ki yine de su geliyor içeriye. Bel hizamıza kadar su geldi. Arkada bir lavabomuz var, oradan eve çıktık. Mal canın yongasıdır. Gece baktık ki su daha da yükselmiş. Boğaz seviyesine kadar su gelmiş, kapı açılmış, mallar dışarıya çıkmış. Kapıyı kapatmaya çalıştık kapatamadık” diye konuştu.

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Tüm veresiye defterleri balçığa bulanan Sezgi, çamur içindeki veresiye defterlerini göstererek “Her şeyimiz bitti. Devletimizden yardım bekliyoruz, geleceğinden de hiçbir şüphemiz yok. Bakanımız Süleyman Soylu 4 gündür gecesi ile gündüzüyle burada. Diğer bakanlarımız, kurum amirlerimiz hepsi burada çalışıyor. Allah devletimize zeval vermesin, devletimizin zararımızı karşılayacağına eminiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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