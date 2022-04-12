Kimler emekli ikramiyesi alabilir? 2022 emekli ikramiyesi kimler alamaz? Emekli ikramiye tablosu!

Kimler emekli ikramiyesi alabilir? 2022 emekli ikramiyesinin kimlere yatıralacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Emekli ikramiye tablosuyla kimin kesintili ikramiye alabileceği hesaplanıyor. Sayıları yaklaşık 13.5 milyonu bulan kişi kimler emekli ikramiyesi alabilir sorusunun cevabını sorguluyor. İşte; bu yıl emekli ikramiyesini alabilecek kişiler listesi!

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİNDEN KESİNTİ YAPILIYOR MU?

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.

YENİ EMEKLİ OLANLAR DA İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı aranıyordu. Geçen yıl yapılan değişiklikle bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi. Mayıs ayı sonuna kadar aylık bağlananlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.



