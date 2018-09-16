Kimler yok ki! Onlar unutmak istese de...

İşte dünden bugüne ünlülerin en şaşırtıcı pozları...

Ünlülerin olay yaratan pozları

1 / 32 Televizyon dünyasının ünlü isimleri, sanat yaşamları boyunca gerek kampanyalara destek vermek gerekse güzelliklerini gözler önüne sermek için bir çok kez objektif karşısına geçti. Verilen pozların bir çoğu şu an hatırlanmasa da, içlerinde akıllardan bir türlü çıkmayanlar da var.... İşte dünden bugüne ünlülerin en şaşırtıcı pozları... Cem Yılmaz ve Deniz Akkaya'nın bu pozu 2001 yılında Bazaar dergisi için çekilmişti. Fotoğrafa bakınca tek bir şey diyorsun: Ünlüler eskiden daha cesurmuş!

2 / 32 ALİŞAN Türkücü Alişan, başrol oynadığı Cennet Mahallesi isimli dizide bu kılığa girmişti.

3 / 32 ASUMAN KRAUSE İsviçre'nin ünlü saat firması Maurice Lacroix , Masterpiece serisi için çıkardığı 'Zaman ve Zamansızlık' temalı takviminde , model Asuman Krause'yi kullandı.

4 / 32 ATA DEMİRER Şovmen Ata Demirer, topuklu ayakkabı giyerek objektiflere poz verdi.

5 / 32 CLAUDIA SCHIFFER - SYLVESTER STALLONE Claudia Schiffer ve Sylvester Stallone'un birlikte verdikleri modern Adem ile Havva şeklindeki poz uzun süre hafızalardan silinmedi.

6 / 32 BENNU YILDIRIMLAR Bennu Yıldırımlar, Meme Vakfı'nın düzenlediği kampanya için objektif karşısına geçti.

7 / 32 BUKET SAYGI Manken Buket Saygı, Yıldırım Mayruk'un hazırladığı defilede göğüs dekolteli elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

8 / 32 BURCU KARA Burcu Kara, Hafta Sonu dergisinin organize ettiği kampanya kapsamında objektif karşısına geçip bu pozu verdi.

9 / 32 DEMET EVGAR Demet Evgar, bu pozuyla bir hayli konuşuldu.

10 / 32 DEMET ŞENER İbrahim Kutluay ile evlendikten sonra podyumlara veda eden Demet Şener, bir dönemin fırtınalar estiren isimlerindendi. Demet Şener, çıktığı defilelerle olduğu kadar verdiği pozlarla da çok konuşuldu.

11 / 32 EBRU GÜNDEŞ Ebru Gündeş, Gala dergisi için kucağında bebekle objektif karşısına geçti.

12 / 32 HANDE ATAİZİ Oyuncu Hande Ataizi at üstünde verdiği pozla şöhret kapılarını araladı.

13 / 32 LEVENT KIRCA Levent Kırca yönetmenliğini yaptığı Son adlı filmin çekimleri sırasında ilginç görüntüler sergiledi.

14 / 32 MELTEM CUMBUL Oyuncu Meltem Cumbul, kendi ismini taşıyan şov programı için erkek kılığına girdi. Meltem Cumbul, saatler süren makyaj sonunda tanınmaz hale geldi.

15 / 32 MURAT BOZ Murat Boz, InStyle dergisi'nin 'Ünlülerin en seksi halleri' kapsamında poz verdi.

16 / 32 NEFİSE KARATAY-MEHMET ALİ ERBİL Elele Dergisi Mehmet Ali Erbil ve Nefise Karatay'ın çıplak pozlarını yayınladı.

17 / 32 Bu pozlardan sonra Nefise Karatay ve babasının arası açıldı. Öfkeli baba kızını evlatlıktan reddetti.

18 / 32 ŞENAY AKAY Best Model Of The World birincisi manken Şenay Akay, dergilere verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

19 / 32 ZEKİ MÜREN Türk Sanat Müziğinin güçlü isimlerinden Zeki Müren, sahne şovlarında giydiği kıyafetlerle hala hafızalarda.

20 / 32 TÜRKAN ŞORAY Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray her ne kadar sinemada kurallarının olduğunu söylese de gençlik yıllarında iddialı pozlara imza attı.

21 / 32 Türkan Şoray'ın 1962 yılında Karnaval Dergisi'ne verdiği bu poz çok konuşulmuştu.

22 / 32 TUĞBA ÖZAY Manken Tuğba Özay, fotoğrafçı Zeynel Abidin Ağgül'ün çektiği 114 fotoğraftan oluşan albümünü piyasaya sürmüştü. Albümün en iddialı karesi ise bir hamamda, göbek taşı üzerinde çekilmiş olandı.

23 / 32 TUĞBA EKİNCİ Tuğba Ekinci, AIDS'e karşı kamuoyunu bilinçlendirmek için yürütülen projeye, bu pozla destek verdi.

24 / 32 TUBA BÜYÜKÜSTÜN Televizyon ekranlarının vazgeçilmez ismi Tuba Büyüküstün de Meme Vakfı'nın düzenlediği kampanya için poz verenlerden...

25 / 32 SİBEL CAN Sibel Can, gençlik yıllarında birçok dergiye poz verdi. Bu da o pozlardan birisi...

26 / 32 SEVDA DEMİREL Hande Ataizi'ne canlı yayında attığı tokat ile gündemi uzun süre meşgul eden ve sonra sessizliğe bürünen Sevda Demirel, başörtülü olarak fotoğraf çektirdi. Sevda Demirel'in, çekim sırasında kullandığı mimikler bir hayli ilginçti.

27 / 32 SEMA ŞİMŞEK Sema Şimşek, Donna Karan'ın kurduğu Beauty Company'nin piyasaya sürdüğü iki kadın ve iki erkek kokusunun tanıtımı için soyundu.

28 / 32 SEDA SAYAN Kadın programlarının vazgeçilmez ismi Seda Sayan, verdiği pozlarla camiadaki iddiasını ortaya koyuyor.

29 / 32 SARP APAK - GÜRGEN ÖZ Yeni neslin gözde isimlerinden Sarp Apak ve Gürgen Öz, başrol oynadıkları Plajda filminde kadın kılığına girdiler.

30 / 32 NURSELİ İDİZ Edirne Erikli Festivali'nde "Cumhuriyet Kadınları" defilesiyle start alan projede Atatürk'ü canlandıran Nurseli İdiz, Maslak'taki Planet Ajans'ta Faruk Saraç'ın hazırladığı kostümle objektif karşısına geçti.

31 / 32 NURGÜL YEŞİLÇAY Nurgül Yaşilçay, fotoğrafçı Muammer Yanmaz'ın ilginç mimikler konsepti dahilinde poz verdi. Fotoğrafları da Tayyare Kültür Merkezi'nde sergilendi.