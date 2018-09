Kimler yok ki! Onlar unutmak istese de...

Televizyon dünyasının ünlü isimleri, sanat yaşamları boyunca gerek kampanyalara destek vermek gerekse güzelliklerini gözler önüne sermek için bir çok kez objektif karşısına geçti. Verilen pozların bir çoğu şu an hatırlanmasa da, içlerinde akıllardan bir türlü çıkmayanlar da var.... İşte dünden bugüne ünlülerin en şaşırtıcı pozları... Cem Yılmaz ve Deniz Akkaya'nın bu pozu 2001 yılında Bazaar dergisi için çekilmişti. Fotoğrafa bakınca tek bir şey diyorsun: Ünlüler eskiden daha cesurmuş!

Oyuncu Hande Ataizi at üstünde verdiği pozla şöhret kapılarını araladı.

18 / 32 ŞENAY AKAY

Best Model Of The World birincisi manken Şenay Akay, dergilere verdiği pozlarla adından söz ettirdi.