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  4. Kimliği belirsiz kişilerce yaralanan köpek vatandaşların uğraşıyla kurtarıldı

Kimliği belirsiz kişilerce yaralanan köpek vatandaşların uğraşıyla kurtarıldı

04.01.2021 14:30 | Son Güncelleme:
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Ankara’da Çanıllı Barajı yakınlarında bulunan kişiler bir kangal köpeğine çarparak ağır yaraladı.

Ankara’da Çanıllı Barajı yakınlarında bulunan kişiler bir kangal köpeğine çarparak ağır yaraladı. Hızını alamayan kişiler, yerde yaralı yatan köpeğe pompalı tüfekle ateş etti. Çevredekilerin telefonla araması üzerine olay yerine gelen veterinerin müdahalesi ile yaralı köpek kurtarıldı.
İddiaya göre, içinde avcıların bulunduğu araç korkarak Ankara’nın Çubuk ilçesi Çanıllı mevkiinde bir kangal köpeğine çarptı. Kaza sonrasında avcıların aracı hasar görürken, köpek ağır yaralandı. Kaza sonrasında, hızını alamayan kişilerin arabada bulunan pompalı tüfekle kaçmaya çalışan köpeğe ateş ettiği iddia edildi.
Olay sonrasında, olayın gerçekleştiği noktaya yakın bir konumda bulunan sitede yaşayan vatandaşlar, ağır yaralanan ve ölmek üzere olan köpeğin yardımına koşarak veterineri aradı. Olay yerine gelen veteriner, köpeğe ilk müdahaleyi olayın yaşandığı noktada site bahçesindeki bir masa üzerinde gerçekleştirdi. Veterinerin uzun müdahalesi sonucunda ağır yaralanan köpek hayata tutunmayı başardı.
Olayın gerçekleştiği noktaya yakın bir sitede oturan bir vatandaş ise yaralanan köpeğe “Herkül” ismini verdiklerini belirterek, “Sokağa çıkma yasağı olduğu için ve veterinere götüremediğimiz için veteriner geldi, sağ olsun acil ameliyat etti. Her iki bacağına da müdahale edildi. Kulağına giren saçmalar çıkarıldı. Sağlık durumu iyi, besliyoruz. Her gün tedavisini yapacağız” ifadelerini aktardı.

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