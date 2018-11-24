Kimliği şoke etti! İşte FETÖ'cü subayın yeni işi!

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin İstanbul ve Edirne'den temin ettikleri sahte içkileri Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale illerindeki bayiler aracılığıyla piyasaya sürdüğünü tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonda şüpheli U.Y, S.C, E.C, G.F, B.Ç, A.T, K.K. ve E.T'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda, 314 litre sahte içki, 300 litre etil alkol, 348 adet boş şişe ile 5 araca el konuldu.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ FETÖ SORUŞTURMASINDA MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN SUBAY ÇIKTI

Bu arada şüphelilerden U.Y'nin, üsteğmen olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği, B.Ç'nin ise ambulans şoförü olduğu öğrenildi. (AA)

