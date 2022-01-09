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Kimliği tespit edilemedi! İstanbul'da kaza sonrası bariyerlerin arasına savrulan şahıs hayatını kaybetti

09.01.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da TEM Otoyolu’nda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı yaya, bariyerlerin arkasına savrularak hayatını kaybetti.

Kimliği tespit edilemedi! İstanbul'da kaza sonrası bariyerlerin arasına savrulan şahıs hayatını kaybetti

Kaza, saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Bağcılar-Aksaray istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bağcılar’dan Aksaray yönüne seyir halinde olan otomobil, otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Yaya çarpmanın etkisiyle bariyerlerin arkasına savruldu.

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TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yayanın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşanan kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, araç sürücüsü kaza sonrası polis ekiplerince ifade vermek üzere emniyete götürüldü.

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ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Hayatını kaybeden şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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