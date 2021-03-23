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’Kimliğin teröristlerin eline geçti’ deyip dolandırdılar

23.03.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’da kendini jandarma personeli olarak tanıtan dolandırıcı, Elmacık köyünde yaşayan H.Ç.’ye kimliğinin teröristlerin eline geçtiğini söyleyerek para ve altınları aldı.Burdur’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıldığını iddia eden şahsın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarını değerlendirdi.

’Kimliğin teröristlerin eline geçti’ deyip dolandırdılar

Burdur’da kendini jandarma personeli olarak tanıtan dolandırıcı, Elmacık köyünde yaşayan H.Ç.’ye kimliğinin teröristlerin eline geçtiğini söyleyerek para ve altınları aldı.
Burdur’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıldığını iddia eden şahsın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarını değerlendirdi. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından yapılan araştırma sonucunda 8 Mart 2021 tarihinde kendini Jandarma personeli olarak tanıtan Y.A. isimli dolandırıcı, Burdur’un Kemer ilçesine bağlı Elmacık Köyü’nde yaşayan H.Ç.’yi aradı. H.Ç.’nin kimliğinin teröristlerin eline geçtiğini ve mal varlığını geçici olarak emanet olarak alacaklarını söyleyen Y.A., H.Ç.’nin kapısına gelerek 6 bin 500 TL, 3 bin 200 Euro, 3 adet burma bilezik ve 2 adet çeyrek altını alarak kayıplara karıştı.
Olayla ilgili olarak Burdur İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT unsurları Y.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu olaydan 10 gün sonra Antalya’da yakalanan Y.A., adli işlemlerin ardından yakalanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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