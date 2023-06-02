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Kimliğini değiştirmek istedi başına gelmeyen kalmadı! 'Birebir aynı'

02.06.2023 06:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlendikten sonra kimliğini değiştirmek isteyen kadın hayatının şokunu yaşadı. Birebir nüfus müdürlüğünün sitesini kopyalayan dolandırıcılar Zehra Zeren'in 31 bin 300 TL'sini aldı. Dolandırıcıların tuzağına düşen kadın, "Birebir görsel olarak aynıydı. Uzantısı farklıymış ona dikkat etmedim. T.C. kimlik numaramı girdiğimde soyadım değiştiği için eski soyadımı kabul etmemesi bile aynı" dedi.

Kimliğini değiştirmek istedi başına gelmeyen kalmadı! 'Birebir aynı'

Evlendikten sonra kimliğini değiştirmek istedi ama başına gelmeyen kalmadı. Karşısına çıkan sahte siteyi gerçek sanan kadın 31 bin 300 TL'sini kaptırdı.

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BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Zehra Zeren evlendikten sonra kimliğini değiştirmek istedi. İnternete nüfus müdürlüğü yazdı. Karşısına çıkan ilk linke tıkladı ama başına gelmeyen kalmadı. O site gerçek değil sahteydi. Dolandırıcılar randevu ücreti adı altında bir şifre gönderdi. Zeren de kimlik bilgilerini girdiği anda dolandırıcılar tarafından internet bankacılığına erişim sağlandı ve 31 bin 300 TL dolandırıldı. Zeren başına geleni fark ettiğinde artık çok geçti.

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"UZANTISI FARKLIYMIŞ ONA DİKKAT ETMEDİM"

Show Haber'in haberine göre yaşadıklarını anlatan kadın şunları ifade etti:

"Birebir görsel olarak aynıydı. Uzantısı farklıymış ona dikkat etmedim. T.C. kimlik numaramı girdiğimde soyadım değiştiği için eski soyadımı kabul etmemesi bile aynı. Dolandırıcılar benim bilgim olmadan kart limitimi yükseltmiş. Linke tıkladığım zaman telefonuma şifre geldi. Şifreyi girdim ret veya onay vermedi. Ekranda randevu almak için 10 TL'lik bir ödeme görünüyordu. 2 bin ve 29 bin 300 TL'lik iki kalemde çekim oldu. Ekstreme tutarın yansıdığını gördüm. Bankayı aradım ve ret cevabı aldım."

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık kimlik

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