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Kimliğini kaybedip dolandırıcıların kurbanı olan kişi 100 dosyadan yargılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 16:47 | Son Güncelleme

Trabzon'da 18 yıl önce kimliğini kaybeden ve dolandırıcılar tarafından adına şirketler kurulan ve 100'e yakın dosyadan yargılanan Alaattin Öksüz, dolandırıcılar yüzünden hapse girdi, işinden oldu - Alaattin Öksüz: - "Adıma kurulan şirketle bankalardan çek ve senet almış, kredi çekmişler. Evime gelen icra ve hacizler yüzünden işimden oldum. Adliyelere para yetiştiremiyorum. Adıma açılmış 100'e yakın dosya var. Bu dosyalar nedeniyle 36 gün cezaevinde yattım" - "Adalet Bakanlığı'mızdan büyüklerimizden tek isteğim, benim gibi olan kişilere sahip çıksınlar"

Trabzon'da, kimliğini ele geçiren dolandırıcılar tarafından adına şirketler kurulan ve 100'e yakın dosyadan yargılanan Alaattin Öksüz'ün, başına gelmeyen kalmadı.

Ortahisar ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde yaşayan Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliğini ele geçiren kişilerce adına kurulan şirketler nedeniyle mağdur edildiğini belirterek, hakkında 100'e yakın dosya dolayısıyla 500 bin liranın üzerinde borç olduğunu söyledi.

Öksüz, ilk olarak 2005 yılında bankadan arandığında, 23 bin lira çek ödemesi bulunduğunun bildirilmesiyle şaşırdığını aktararak, "Bankalarla işim olmadığı için ciddiye almadım." dedi.

Kimliğini 2001 yılında Trabzon Büyükşehir Belediyesi civarında kaybettiğini anlatan Öksüz, kayıp müracaatı yaptığını ve bir süre sonra Zabıta Müdürlüğünden kimliğini teslim aldığını söyledi.

Adına kurulan şirketler nedeniyle mağduriyetler yaşadığını dile getiren Öksüz, şöyle konuştu:

"Kimliğimi ele geçiren şahıslar, Küçükçekmece'de kayıp müracaatı yaparak önce kimliğimi çıkartmışlar. Birkaç ay sonra Niğde'ye giderek kimliğim yenilenmiş. Daha sonra bana ait kimlikle şirket satın almışlar. Kurulan şirketlerin yüzde 90 ortağı ve müdürü ben gözüküyorum. Adıma şirket kuruluyor, bankalardan çek ve kredi alınmış. Bankaya gittiğimde kimliğimden baktılar ki benim adıma şirket var ve birçok ilde de çekler dağıtılmış. 2006 yılından beri ise mahkemelerle uğraşıyorum."

Öksüz, dolandırıcılar yüzünden cezaevine girdiğini, icra ve hacizler nedeniyle işinden olduğunu dile getirerek, "Adıma kurulan şirketle bankalardan çek senetler almışlar, kredi çekmişler. Evime gelen icra ve hacizler yüzünden işimden oldum. Adliyelere para yetiştiremiyorum. Adıma 100'e yakın dosyam var. Bu dosyalar nedeniyle 36 gün cezaevinde yattım. Girdiğim mahkemelerin birçoğundan beraat kararım geldi. Şahıslar suçunu itiraf ettiği halde yine de yargılanmaktaydım. Şu anda evimin tapusunda ve maaşımda haciz var. Gereken itirazları yaptım. Adalet Bakanlığı'mızdan büyüklerimizden tek isteğim benim gibi olan kişilere sahip çıksınlar." ifadelerini kullandı.

Kendisini dolandıran kişinin Konya'da düzenlenen "Kapan" operasyonu kapsamında yakalandığını aktaran Öksüz, "Şu anda o şahıs cezaevinde, Konya'da düzenlenen 'Kapan' operasyonunda benim adıma olan sahte kimlikle yakalandı. Şu anda Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor ve Tekirdağ'da cezaevinde bulunmakta." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık kimlik Trabzon

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