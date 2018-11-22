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Kimliğini tespit eden çok şaşırdı! Tam 17 ilde dolandırıcılık sabıkası çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 04:44 | Son Güncelleme

Adıyaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Kimliğini tespit eden çok şaşırdı! Tam 17 ilde dolandırıcılık sabıkası çıktı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alitaşı Mahallesi Bozbeyi Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobil sürücüsünün üst aramasında kimliğinin bulunmaması üzerine şüpheliyi emniyete götürdü.

Emniyette işlemleri yapılan şüphelinin gerçek kimliğinin S.K. olduğu belirlendi. Ayrıca şüphelinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgusunda 17 ayrı ilde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan arandığı, 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 4 bin lira adli para cezası olduğu tespit edildi. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman dolandırıcılık hapis

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