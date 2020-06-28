Kimliğini unutan öğrenciyi polis sınava böyle yetiştirdi

Türkiye genelinde 2 milyon 437 bin 119 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15’te başladı. Adaylar, sınava girecekleri salonlara alınmadan önce okulun girişlerinde kimlik tespitleri yapıldı. Yapılan kontrolde kimlik kartı yanında bulunmayan ve kimlik kartının üzerinde fotoğraf bulunmayanlar ise sınav salonlarına alınmadı. Okula alınmayan öğrenciler en yakın nüfus müdürlüklerine giderek geçici kimlik belgesi çıkartıp, sınava yetişebilmek için adeta zamanla yarıştı.

SINAVA DAKİKALAR KALA POLİS MOTOSİKLETLE GÖTÜRDÜ

Sınava gireceği okula ailesiyle birlikte giden Ahmet Can Çelik kimliğini yanına almayı unutunca geçici kimlik belgesi çıkartmak için Osmangazi Nüfus Müdürlüğüne gitti. Kimlik belgesi çıkarttıktan sonra sınava dakikalar kala yetişemeyeceği anlayınca polis ağabeyinden yardım istedi. Sınava geç kalan öğrenciyi motosikletine alan polis, önce kaskını kimliğini unutan Ahmet Can Çelik’e taktı daha sonra sınava yetiştirmek için harekete geçti.