Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti

Ankara’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecekken kimliğini kaybeden ve kimliğini evde unutan iki öğrencinin imdadına polis ekipleri yetişti. Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Fatih Mehmet Türkmen (19), YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) girmek için gerekli olan nüfus cüzdanını kaybetiğini fark edince 155'i arayarak yardım istedi. Polis ekipleri Türkmen'i yaşadığı evden alarak Sincan İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne götürdü. Burada lise öğrencisine yeni kimlik çıkaran polisler, Türkmen’i alarak sınava gireceği Akşemsettin İlkokulu'nda götürüp sınava girmesini sağladı. EVDE UNUTULAN KİMLİĞİ POLİS YETİŞTİRDİ Sınava girmek için geldiği okulda kimliğini evde unuttuğunu fark eden lise öğrencisi İbrahim Lale (19), 155'i arayarak polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine Lale'nin evine giden ekipler, ailesinden kimliği alarak sınava dört dakika kala öğrenciye kimliğini ulaştırdı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, kimliğini alan lise öğrencisi polislere teşekkür ederek, hızla sınav binasına koşarken çevrede bulunan vatandaşlar polis ekiplerini alkışladı.

