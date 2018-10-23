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Kimlik belgesi olmayan Japon, Suriye'den Türkiye'ye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 21:02 | Son Güncelleme

Hatay Valiliği: "Üzerinde tanıtma kartı bulunmayan ve Japon vatandaşı olduğunu belirten bir şahıs, güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordinesinde ülkemize getirilmiştir" - "Şahsın 2015 yılında kaçak yollarla girdiği Suriye'de kaçırılan/kayıp Japon basın mensubu Yasuda/Jumpei Yamamoto olup olmadığını tespit için Japon makamlarından teyit beklenmektedir"

Hatay Valiliği, Japon vatandaşı olduğunu belirten bir şahsın Suriye'den Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, üzerinde tanıtma kartı bulunmayan ve Japon vatandaşı olduğunu belirten bir şahsın, güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordinesinde Türkiye'ye getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Şahsın 2015 yılında kaçak yollarla girdiği Suriye'de kaçırılan kayıp Japon basın mensubu Yasuda/Jumpei Yamamoto olup olmadığını tespit için Japon makamlarından teyit beklenmektedir." ifadesine yer verildi.

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gazeteci hatay Japon kaçırılan Suriye

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