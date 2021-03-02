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  4. 'Kimlik bilgilerin kopyalandı' diyerek 38 bin TL dolandırdı

'Kimlik bilgilerin kopyalandı' diyerek 38 bin TL dolandırdı

02.03.2021 17:11 | Son Güncelleme:
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'Kimlik bilgilerin kopyalandı' diyerek 38 bin TL dolandırdı

Isparta'da, telefonla aradığı kişiyi, kendisini polis olarak tanıtıp, 'Kimlik bilgilerin kopyalandı, evde ne kadar birikimin varsa görevli arkadaşa teslim et, seri numarasını aldıktan sonra parayı ve altınları vereceğiz' diyerek, yaklaşık 38 bin TL dolandıran şüpheli yakalanarak, tutuklandı.

Olay, 25 Şubat tarihinde meydana geldi. Gülistan Mahallesi'nde oturan S.K.'yi arayan şüpheli, kendisini emniyet mensubu olarak tanıttı. Isparta'da soygun çetesi olduğunu ve bazı çete üyelerini yakaladıklarını söyleyen bu kişi, S.K.'ye, "Kimlik bilgilerin kopyalandı, evine görevli bir polis arkadaş gönderiyoruz. Para ve altınlar ile ilgili işlem yapacağız, evde ne kadar birikimin varsa görevli arkadaşa teslim et, seri numarasını aldıktan sonra parayı ve altınları geri vereceğiz" dedi.

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DOLANDIRICILIK İÇİN AMASYA'DAN ISPARTA'YA GELDİ

Telefondaki sözde emniyet mensubunun dediklerine inanan S.K., bir süre sonra evine gelen şüpheliye 3 bin 930 Euro (yaklaşık 34.600 TL) ve 4 çeyrek altını (yaklaşık 2 bin 700 TL) teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan S.K., polise başvurdu.

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Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphelinin Ö.K. olduğu ve Amasya'dan otobüsle Isparta'ya gelerek olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

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ANTALYA'DA YAKALANDI

Daha sonra Antalya'ya gittiği belirlenen Ö.K., Antalya Emniyet Müdürlüğü ile kurulan irtibat neticesinde yakalandı. Gözaltına alınarak Isparta'ya getirilen Ö.K., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.K.'nin aldığı para ve altınların akıbeti ise henüz öğrenilemedi.

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Öte yandan Ö.K., olay sırasında ve Isparta'dan ayrılırken güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelinin Isparta otogarında ve telefonda görüştüğü S.K.'nin evine giderken kameraya yansıdığı görüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya dolandırıcılık Euro Amasya

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