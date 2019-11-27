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Kimlik çıkarırken yakalanan kadın terörist: Benden mayo giymemi istediler (2) - Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 15:06 | Son Güncelleme

MAKYAJ EĞİTİMİ ALMIŞ Adana'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Suriyeli kadın bombacı Miray H.'nin kendisini kamufle edebilmesi için örgüt tarafından makyaj eğitimi verildiği de ortaya çıktı.

MAKYAJ EĞİTİMİ ALMIŞ
Adana'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Suriyeli kadın bombacı Miray H.'nin kendisini kamufle edebilmesi için örgüt tarafından makyaj eğitimi verildiği de ortaya çıktı. Terörist Miray H.'nin birlikte fotoğraflar çekildiği bir kişiyle de sevgili görünümü vererek, şüphe çekmemeye çalıştığı belirtildi. Fotoğraflarda yer alan 30 yaşlarındaki kişinin Suriye'deki çatışma bölgelerinde PKK/YPG terör örgütü adına saldırılara katıldığı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

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