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Kimlik çıkartmaya gitti hayatının şokunu yaşadı!

15.03.2021 14:51 | Son Güncelleme:
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Kimlik çıkartmaya gitti hayatının şokunu yaşadı!

Uzun yıllar Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen 77 yaşındaki Nursan Spragins, kimliği kaybolunca yeniden çıkarmak için Nüfus Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvuru sonrası ise nüfustan silindiğini öğrendi. 1 yıl boyunca Kaymakamlık, Nüfus Müdürlüğü ve mahalle muhtarlığının çabaları sonucu ulaşılan kimlik bilgileri doğrulanınca, Spragins, müdürlükte sevinçten dans etti.

Kendi ifadesine göre 60 yıl önce okumak için Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Nursan Spragins, Kaliforniya’da muhasebe eğitimi gördü ve çalışmaya başladı. Üç kez evlenen ve boşanan Spragins dördüncü evliliğine hazırlanırken, nikahına 3 gün kala nişanlısı motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'YE DÖNDÜ, ÇANTASI ÇALINDI, KİMLİKSİZ KALDI

2000 yılı başında Türkiye’ye dönen Nursan Spragins, İzmir’de çantası çalınınca bütün kimlik belgeleri yok oldu. 2005 yılında Kadıköy Nüfus Müdürlüğünden kimlik çıkartan kadın, emekli olmasına rağmen çalışmak için iş ararken Kemer’e geldi ve aşık olduğu bu beldeye yerleşti.

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KİMLİĞİNİ KAYBETTİ, MAAŞ ÇEKLERİ ELİNDE KALDI

ABD’de emekli olduğu için gelen maaş çeklerini yıllarca özel bir bankanın Kemer şubesinden tahsil eden Spragins bir süre sonra kimliğini yeniden kaybetti.
Maaş çeklerini paraya çevirdiği banka şubesinde tanındığı için işlerini yıllarca kaybettiği kimliğinin fotokopisiyle yürüten Nursan Spragins, önceki yıl banka görevlileri kendisine ‘kimlik aslı olmadan işlem yapamayacağını‘ söyleyince sıkıntılı günler başladı. Hesabı bloke edilen, daha sonra haftada 50 dolar verilince sabit ödemelerini yapmakta zorlanan kadın yeniden kimlik çıkartmak için girişimde bulundu ancak bu süreçte sıkıntılar daha da büyüdü.

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KİMLİK ÇIKARTMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

Kemer’de bir yakını bulunmadığı için kütüğünün bulunduğu yere gitmesi gereken yaşlı kadına, kimliğini Kemer’den çıkartabilmesi için Yeni Mahalle Muhtarı Münevver Erkal ve Kemer Kaymakamlığı yardımcı olurken bu kez de kadının nüfus kaydının kütükten silindiği ortaya çıktı. Hayattayken kağıt üzerinde ölü gözüken Nursan Spragins’in nüfus kaydının düzeltilebilmesi ve kimlik çıkartılabilmesi için yakın akrabalarının tanıklığının gerektiği ortaya çıkınca zamanın Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, kadının yakınlarının bulunduğu belirtilen Yalova bölgesindeki birimlerden yardım istedi. Aylar süren uğraştan sonra bir jandarma komutanının gayretiyle bulunan yakınının şahitliğiyle Nursan Spragins’in hayatta olduğu kanıtlandı ve kadın adeta hayata yeniden döndü.

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KABUS BİTİNCE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NDE DANS ETTİ

Nüfus kaydının düzeltilmesinden sonra yeni kimlik belgesi çıkarılması için başlatılan işlemler sonunda Kemer Kaymakamlığı Nüfus Müdürlüğüne çağrılan Nursan Spragins’e geçici kimlik belgesi verildi, belgenin aslının posta yoluyla ulaştırılacağı bildirildi. Nüfus müdürlüğünde sırasını beklerken sevinçten dans eden Nursan Spragins, işlemler tamamlandıktan sonra da binayı neşe içinde terk etti.

NÜFUS MÜDÜRÜ: 1 YILA YAKIN UĞRAŞTIK

Kemer İlçe Nüfus Müdürü Emine Erten, uzun bir tahkikat süreci yaşadıklarını belirterek, “Nursan hanıma kimliğini vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah sağlıklı günlerde kullanır. Yakınlarına pandemi dolayısıyla çok geç ulaştık, adres değişikliklerini tespit ettik. Bir yıla yakın uğraştık” diye konuştu.

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MAHALLE MUHTARI HEP YANINDAYDI

Sürecin başından sonuna kadar Nursan Spragins’in yanından ayrılmayan Yeni Mahalle Muhtarı Münevver Erkal da mahallesinin sakinlerinden olan kadınla kimlik sorunu yaşadığı sırada tanıştıklarını anlatarak “Bu süreç bizim için zorlu geçti Kemer’de görev yapan bir önceki kaymakam Murtaza Dayanç bey sağolsun ilgilendi. 2015’de çıkan yasalara göre tanıdığınız biri diyecek siz evet bu şahıs sorduğunuz kişidir diye imza vermesi gerekiyor. Yakınlarını da bulamadık, sonra bulduk yakınlarını ama Nursan’ın öldüğünü sanıyorlar. Sonra görüştürdük birbirleriyle ve başvurumuzu yaptık sağolsun Nüfus Müdürümüz Emine Erten hanım ve geçen dönem kaymakamımız Murtaza Dayanç bey de çok yardımcı oldular” diye konuştu.

İHA

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