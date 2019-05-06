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Kimlik, ehliyet, pasaport randevularında yeni dönem

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 10:50 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca geçtiğimiz yıl Nisan ayında başlatılan, “3’ü Bir Yerde” uygulaması kapsamında bugüne kadar 19 milyon 95 bin 662 yeni kimlik, 4 milyon 402 bin 703 sürücü belgesi, 2 milyon 251 bin 214 adet pasaport basıldı.

Kimlik, ehliyet, pasaport randevularında yeni dönem

İçişleri Bakanlığınca geçtiğimiz yıl Nisan ayında başlatılan, “3’ü Bir Yerde” uygulaması kapsamında bugüne kadar 19 milyon 95 bin 662 yeni kimlik, 4 milyon 402 bin 703 sürücü belgesi, 2 milyon 251 bin 214 adet pasaport basıldı. Nüfus müdürlüklerinde artırılan kapasite ve personel sayısı randevu alma sürelerini kısalttı. Daha önce yoğunluktan dolayı 61 güne kadar uzayan randevu süreleri 1 güne düşürüldü. Yeni dönemde kimlik, ehliyet, pasaport almak için başvuranlar, başvurduğu günde randevu alabilecek.
İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz yıl 2 Nisan‘da kimlik, sürücü belgesi, pasaport “3’ü Bir Yerde” uygulamasını hayata geçirmiş, Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmişti. Böylece kimlik, sürücü belgesi, pasaport tek bir yerden il, ilçe nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlanmıştı. 2 Nisan’da başlayan “3’ü Bir Yerde” uygulaması kapsamında bugüne kadar 19 milyon 95 bin 662 yeni kimlik, 4 milyon 402 bin 703 sürücü belgesi, 2 milyon 251 bin 214 pasaport basıldı.
2016 yılından bu yana basılan yeni çipli kimlik kartı sayısı ise 39 milyon 343 bin 355 oldu.

Nüfus müdürlüklerinin kapasitesi ve personel sayısı artırıldı
Uygulama ilk başladığı günlerde vatandaşların yoğun talepleri, randevu sürelerinde aksamalara neden oldu. Yoğun talep yüzünden büyük şehirlerde, 61 güne kadar uzayan sürelere randevular verilebildi. İçişleri Bakanlığı randevu sürelerinin uzaması sonucunda oluşan vatandaş memnuniyetsizliğini ortadan kaldırmak için nüfus müdürlüklerinin kapasitesi ve personel sayısını artırdı.

Randevu süresi 1 güne düşürüldü
Nüfus müdürlüklerinin kapasitesinin artırılmasıyla birlikte 61 güne kadar uzayan randevu sürelerine son verildi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere randevu süresi 1 güne düşürüldü. Böylece yeni dönemde kimlik, ehliyet, pasaport almak için başvuranlar, başvurduğu günde randevu alabilecek.

Kimlik, ehliyet, pasaport almak isteyenler randevu tarihini kendileri belirleyebiliyor
Kimlik, ehliyet ve pasaport almak isteyenler yeni sistemde randevu tarihi ve saatini kendisi belirleyebiliyor. Ayrıca 65 yaş önceliği ile yaşlı vatandaşlar sıra beklemeden işlemlerini yapabiliyor.
Acil durumlar sebebiyle randevu almak isteyenlere nüfus müdürlüklerinde verilen randevusuz kota sayısı 4 kat artırıldı.

Telefon ya da internetten randevu alınabiliyor
Vatandaş memnuniyetini artırmak için ALO 199 Mobil uygulama, https://randevu.nvi.gov.tr adresi ve ALO 199 iletişim hattından Türkiye’nin her yerindeki il veya ilçe nüfus müdürlüklerinden randevu alınabiliyor.

Günlük ortalama 80 bin başvuru geliyor
Nüfus müdürlükleri, mevsimsel ve dönemsel farklılıklarla birlikte 3 belge tipinde günlük ortalama 80 bin başvuru alıyor. En yüksek başvuru yeni randevu sisteminin devreye girmesinden sonra yapıldı. Bu kapsamda 172 bin başvuru alındı.

2 gün içinde teslim ediliyor
Uygulama ilk başladığı zamanlarda belgeler başvuru sahiplerine; İstanbul, Ankara ve İzmir’de ortalama 10 günde teslim edilirken, şu anda İstanbul ve Ankara’da başvuru tarihinden itibaren ortalama 2 gün; İzmir’de ise ortalama 3 gün içerisinde ulaşıyor.

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