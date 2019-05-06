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Kimlik, ehliyet, pasaport randevularında yeni dönem

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 11:35 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, kimlik, ehliyet ve pasaport alımlarında 61 güne kadar uzayan randevu sürelerinin yeni dönemde 1 güne düşürüldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, kimlik, ehliyet ve pasaport alımlarında 61 güne kadar uzayan randevu sürelerinin yeni dönemde 1 güne düşürüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen yıl Nisan ayında başlatılan, 'Üçü Bir Yerde' uygulaması kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredildiği hatırlatıldı. Uygulama ile birlikte kimlik, sürücü belgesi, pasaportun il, ilçe nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlandığı, bugüne kadar 19 milyon 95 bin 662 yeni kimlik, 4 milyon 402 bin 703 sürücü belgesi, 2 milyon 251 bin 214 pasaportun basıldığı kaydedildi. 2016 yılından bu yana basılan yeni çipli kimlik kartı sayısı ise 39 milyon 343 bin 355 oldu.

UZAYAN RANDEVU SÜRELERİNE SON VERİLDİ
Bakanlık, yoğunluktan dolayı 61 güne kadar uzayan randevu sürelerini ortadan kaldırmak için nüfus müdürlüklerinin kapasitesi ve personel sayısını artırdı. Bu çalışma ile birlikte 61 güne kadar uzayan randevu sürelerine son verildi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler de dâhil olmak üzere randevu süresi 1 güne düşürüldü. Yeni dönemde kimlik, ehliyet, pasaport almak için başvuranlar, başvurduğu günde randevu alabilecek. Kimlik, ehliyet ve pasaport almak isteyenler yeni sistemde randevu tarihi ve saatini kendisi belirleyebiliyor. Ayrıca 65 yaş önceliği ile yaşlı vatandaşlar sıra beklemeden işlemlerini yapabiliyor. Acil durumlar sebebiyle randevu almak isteyenlere nüfus müdürlüklerinde verilen randevusuz kota sayısı 4 kat artırıldı.

GÜNLÜK ORTALAMA 80 BİN BAŞVURU
Nüfus müdürlükleri, mevsimsel ve dönemsel farklılıklarla birlikte 3 belge tipinde günlük ortalama 80 bin başvuru alıyor. En yüksek başvuru yeni randevu sisteminin devreye girmesinden sonra yapıldı, 172 bin başvuru alındı. Uygulama ilk başladığı zamanlarda belgeler başvuru sahiplerine İstanbul, Ankara ve İzmir’de ortalama 10 günde teslim edilirken, şu anda İstanbul ve Ankara’da başvuru tarihinden itibaren ortalama 2 gün, İzmir’de ise ortalama 3 gün içerisinde ulaşıyor.

ANKARA, (DHA)

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