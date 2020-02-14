Kimlik hırsızlığı sendromu yaşayıp yaşamadığınızı nasıl anlarsınız?

Maya Angelou'dan Tom Hanks'e, Michelle Obama'dan Penelope Cruz'a kadar çok farklı insanın paylaştığı bir sendrom bu. Çok başarılı ve ünlü olmaları değil söz konusu olan.

Bu farklı isimleri buluşturan, kimlik hırsızlığı sendromu.

İlk olarak 1970'lerde tanımlanan hastalığın, hayatımızın bir noktasında yüzde 70'imizi etkilediği tahmin ediliyor.

İngiltere'deki Central Lanchasire Üniversitesi'nde psikoloji dersleri veren Dr. Sandi Mann, kimlik hırsızlığı sentromunu üç ana unsuruyla tanımlıyor.

"İlki, diğer insanların sizin kendi yetenekleriniz konusunda çok abartılı bir görüşe sahip olduğunu düşünmeniz.

"İkinci unsur, bir sahtekar olarak yaftalanacağınıza dair yoğun korku.

"Ve üçüncüsüyse, kendinizin de kabul ettiği başarılarınızı, kendi yeteneklerinizin dışındaki faktörlerle açıklamanız."

Kimlik hırsızlığı sendromu yaşayan ünlüler

Kendinizden şüphe etmek çok meşhur insanları da etkiliyor.

Albert Einstein, bir arkadaşına fizikte yaptığı devrim için kendisine yöneltilen övgülerden rahatsız olduğunu söylemişti.

Einstein, "Çalışmalarıma gösterilen abartılı saygı, beni çok husursuz ediyor. Kendimi, gayri ihtiyari sahtekârlık yapan biri gibi düşünmek zormak zorunda hissediyorum" demişti.