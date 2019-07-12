"Kimlik kartı" Arakanlıların ülkelerine dönüşü önünde engel

Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN), kimlik kartı sürecinin Arakanlıların Myanmar'a geri dönüşü önünde engel oluşturduğuna işaret ederek, bu durumun "Arakanlıları daha da marjinalleştirmeyi hedeflediği" değerlendirmesinde bulundu. Londra merkezli BHRN, "Arakanlıların Ülkelerine Dönüşü Önündeki Engel" başlığıyla yayımladığı 31 sayfalık raporunda, Myanmar'ın Arakanlılara uygulamak istediği "kimlik kartı" sürecine ilişkin eleştirilerde bulundu. Raporda, kimlik kartı sürecinin, "Arakan'ı daha da marjinalleştirmeyi" hedeflediğine işaret edilerek, "Bu (kimlik kartı) nihayetinde Arakan eyaletindeki Apartheid koşullarını artırıyor." ifadesi kullanıldı. Kimlik kartının, "Arakanlıların geri dönüşü önündeki engel" olarak nitelendirildiği raporda, Myanmar hükümetinin uzun zamandır Arakanlıları kimlik kartını kabul etmeye zorladığı ve böylelikle Arakanlıların kamu hizmetlerine erişimlerini sağlayacağını iddia ettiği belirtildi. Raporda, ayrıca "Myanmar yönetimi tarafından kimlik kartının, Arakanlıların vatandaşlığa geçişinde bir basamak olarak kullanıldığı iddia ediliyor." ifadesine yer verildi.

Ağustos 2017'den bu yana 700 binden fazla Arakanlının Myanmar'dan kaçmak zorunda kaldığı hatırlatılan raporda, kimlik kartlarının, Arakanlıların, Myanmar'daki evlerine geri gönderilmeleri için bir koşul olmaması gerektiğinin altı çizildi. Buna karşılık, Arakanlılar, kimlik kartlarında orijinal etnik kimlikleri olan Arakanlı ifadesinin reddedilerek, Bengalli olarak kabul edilmelerinin acılarını daha fazla artıracağını dile getirerek, söz konusu uygulamayı reddediyor. - "Myanmar Arakanlılara tam vatandaşlık vermeli" Raporda, konuya ilişkin BHRN'nin İcra Direktörü Kyaw Win'in değerlendirmelerine de yer verildi. Win, "Kimlik kartı, Arakanlıları yabancı olarak tanımlayan bir araç olarak yıllardır kullanılıyor ve bunun sonucunda Arakanlılar daha fazla hak edinemediler." yorumunda bulundu. Kyaw Win, uluslararası topluma seslenerek, Myanmar'ın Arakanlılara tam vatandaşlığın yanı sıra Arakanlıların haklarının bütünüyle verilmesi konusunda ısrar etmesi çağrısında bulundu. - Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik