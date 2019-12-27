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  4. Kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemlerine rekor başvuru

Kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemlerine rekor başvuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 21:45 | Son Güncelleme

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün "3'ü bir arada uygulaması" kapsamında kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemlerine bugün 204 bin 312 başvuru gerçekleşti.

Kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemlerine rekor başvuru

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından, "Milletimize hizmette yeni bir rekor kırdık" başlığıyla bugün "3'ü bir arada uygulaması"na 204 bin 312 başvuru alındığı duyuruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tweetini paylaşarak, çalışanları tebrik etti.


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Anahtar Kelimeler:
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik kartı

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