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Kimlik kontrolü yaptırmak istemeyen 2 şüpheli bekçilere saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 16:21 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, bekçi ekiplerinin gerçekleştiği kimlik kontrolüne direnerek arbede çıkaran 2 şahıs gözaltına alındı.Alınan bilgilere göre, olay Sivrihisar Caddesi 6.

Eskişehir’de, bekçi ekiplerinin gerçekleştiği kimlik kontrolüne direnerek arbede çıkaran 2 şahıs gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, olay Sivrihisar Caddesi 6. Dere Sokakta yaşandı. Saat 23.00 sıralarında yaya devriyesi yapan bekçi ekiplerinin kimlik kontrolü sırasında, A.T. ve İ.Ü. isimli şahıslar şüphelenilenerek durduruldu. Ekipler, Genel Bilgi Taraması (GBT) için şahıslardan kimliklerini istedi. Bu esnada, şüpheli şahıslar kimliklerini vermek istemedi. Bekçilerin ısrarına aldırış etmeyen 2 şahıs, daha sonra saldırı girişiminde bulundu. Bekçi ekibi, yapılan saldırı girişiminde şüphelileri etkisiz hale getirerek takviye ekip istedi. Ardından olay yerine intikal eden polis ekiplerince A.T. ve İ.Ü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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