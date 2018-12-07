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Kimlik kontrolünde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 13:48 | Son Güncelleme

MANİSA'da jandarmanın yaptığı kimlik kontrolünde, hakkında 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hamdi Şengül (22), yakalanıp, gözaltına sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kimlik kontrolünde yakalandı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da jandarmanın yaptığı kimlik kontrolünde, hakkında 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hamdi Şengül (22), yakalanıp, gözaltına sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Üçpınar Karakol Komutanlığı ekipleri, dün sabah şüpheli kişilere yönelik Gülbahçe Mahallesi'nde çalışma başlattı. Yapılan denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan Hamdi Şengül'ün de kimlik bilgileri kontrol edildi. 2016 yılında Akhisar ilçesinde karıştığı bir kavga nedeniyle, hakkında 'kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıkan Şengül gözaltına alınıp, Üçpınar Jandarma Karakolu'na götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şengül, tutuklandı.

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