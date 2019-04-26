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Kimlik kontrolünden kaçan gençler, kovalamaca sonucu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 06:31 | Son Güncelleme

ADANA'da mahalle bekçilerinin şüphelenip, kimlik kontrolü yapmak istediği sırada yaya olarak kaçan 2 genç, girdikleri 3 katlı binanın çatısında saklanırken yakalandı.

ADANA'da mahalle bekçilerinin şüphelenip, kimlik kontrolü yapmak istediği sırada yaya olarak kaçan 2 genç, girdikleri 3 katlı binanın çatısında saklanırken yakalandı. Yapılan kimlik sorgusunda iki şüphelinin de hırsızlıktan çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu tespit edildi.

Saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde devriye görevi yapan mahalle bekçileri, Fatih Sultan Parkı yakınında durumlarından şüphelendikleri iki gencin kimlik sorgusunu yapmak istedi. Kendilerine yaklaşan bekçileri fark eden şüpheliler kaçınca, kovalamaca başladı. Yaya olarak ara sokaklara doğru koşan gençler, yaklaşık 500 metre uzaklıkta müstakil bir eve girmek istedi. Sese uyanıp dışarı çıkan ev sahibini gören şüpheliler, bu kez arka sokaktaki 3 katlı binanın kapısını zorla açarak içeriye girdi. Gençlerin ardından binaya giren mahalle bekçileri ve polisler, her iki şüpheliyi de çatıda saklanırken yakaladı. Şüphelileri kontrol altında tutmaya çalışırken çıkan arbedede yere düşen bir mahallesi bekçisi de bu sırada sağ elinden yaralandı. Meslektaşları tarafından hastaneye götürülen mahalle bekçisinin elinde kırık oluştuğu saptandı.

Polis merkezinde götürülen gençlerin A.K. (15), ile İ.H. (16) oldukları ve hırsızlıktan çok sayıda sabıka kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen A.K. ve İ.H., yaşlarının küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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