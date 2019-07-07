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Kimlik soran bekçilere silahlı saldırı: 2 kardeş yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 10:57 | Son Güncelleme

BATMAN'da çevreyi rahatsız ettikleri öne sürülen gruptakilerden biri, kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere ateş açtı.

Kimlik soran bekçilere silahlı saldırı: 2 kardeş yaralı

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da çevreyi rahatsız ettikleri öne sürülen gruptakilerden biri, kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere ateş açtı. Bekçilerden Bayram Kara (26) ile yanındaki kardeşi Ramazan Kara (24) yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan bekçiler, Petrol İlkokulu önünde çevreye rahatsızlık verdiği belirtilen grubun kimliklerini kontrol etmek istedi. Bu sırada gruptakilerden biri, yanında bulundurduğu tabancayla ateş açıp kaçtı. Kurşunların isabet ettiği bekçilerden Bayram Kara ile bu sırada yanında bulunan kardeşi Ramazan Kara yaralandı.
Yaralı kardeşler, çağırılan ambulanslarla Batman Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler, yaptığı çalışmayla, olayla bağlantısı bulunduğu iddia edilen 1 kişiyi gözaltına aldı.
Batman Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, ardından da hastanede yaralıları ziyaret etti.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Kimlik soran bekçilere silahlı saldırı: 2 kardeş yaralıKimlik soran bekçilere silahlı saldırı: 2 kardeş yaralıKimlik soran bekçilere silahlı saldırı: 2 kardeş yaralı

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