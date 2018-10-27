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Kimlik soran güvenlik görevlisi darbedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 12:06 | Son Güncelleme

Üniversitede güvenlik görevlisinin, bir öğrenci tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde çalışan güvenlik görevlisinin, öğrenci tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, nizamiyede görevli güvenlik görevlisi İsmail Türkmen, araçla kampüse giriş yapmaya çalışan otomobili kimlik sormak için durdurdu.

Araçtaki öğrencilerden M.R. (21) kimlik vermeyi reddedip görevliye tepki gösterdi.

M.R, daha sonra araçtan inip nizamiyeye doğru giden güvenlik görevlisine saldırdı. Diğer görevliler, M.R'yi Türkmen'in yanından uzaklaştırdı.

Burnu ve dudağından yaralanan Türkmen, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Öğrenci M.R. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, güvenlik görevlisinin darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
güvenlik görevlisi Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü

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