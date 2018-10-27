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Kimlik soran güvenlik görevlisine saldırı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 13:06 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da Harran Üniversitesi Osmanbey kampüsüne otomobille girmek isteyen Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencisi M.R.'nin (21), kimlik soran özel güvenlik görevlisi İsmail Türkmen'e kafa atıp, tartaklaması güvenlik kameralarına yansıdı.

Kimlik soran güvenlik görevlisine saldırı kamerada

ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA'da Harran Üniversitesi Osmanbey kampüsüne otomobille girmek isteyen Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencisi M.R.'nin (21), kimlik soran özel güvenlik görevlisi İsmail Türkmen'e kafa atıp, tartaklaması güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan öğrenci M.R., güvenlik görevlisi Türkmen'in şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.
Olay, dün öğleden sonra Harran Üniversitesi Osmanbey kampusunda meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi M.R.'nin de içerisinde bulunduğu 34 KP 0961 plakalı otomobili, kampus nizamiyesinde durduran özel güvenlik görevlisi İsmail Türkmen, araçtakilerden öğrenci kimliklerini göstermelerini istedi. Kimlik göstermek istemeyen öğrenciler, güvenlik görevlisine 'Polis misiniz?' diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine güvenlik görevlisi nizamiyeye yürürken araçlarının kampusa alınmamasına öfkelenen Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi M.R., oturduğu arka koltuktan inerek özel güvenlik görevlisi İsmail Türkmen’e saldırdı. Türkmen, öfkeli öğrencinin kafa darbesiyle burnundan yaralandı. Nizamiyede görevli diğer güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle taraflar birbirlerinden ayrıldı.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞİKAYETÇİ OLMADI
Burnundan ve dudağından aldığı darbeyle kanlar içersinde kalan güvenlik görevlisi İsmail Türkmen, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından 5 gün iş göremez raporu aldı. Gözaltına alınan M.R. ise güvenlik görevlisinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı. Yaşanan olay ise nizamiyede bulunan güvenlik kameralarınca kaydedildi.
FOTOĞRAFLI

Kimlik soran güvenlik görevlisine saldırı kameradaKimlik soran güvenlik görevlisine saldırı kameradaKimlik soran güvenlik görevlisine saldırı kameradaKimlik soran güvenlik görevlisine saldırı kamerada

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