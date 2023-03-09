Kimlik yenileme randevu alma işlemi nedir? Nüfus Müdürlüğü kimlik yenileme randevusu nasıl alınır?

Yeni tip kimlik kartını teslim almak için Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Müdürlüğüne başvuru yapma gerekliliği bulunmaktadır. Bu işlem için gerekli olan bazı ön koşulları ve adımlar vardır. Belirlenen ön koşulları tamamlamak ve başvuru sırasında teslim edilmesi gereken belgelerin hazırlanması önemlidir. Kimlik yenileme işlemi için başvuru yapmanın ilk aşaması kimlik yenileme randevusu almak olacaktır. Randevu almak için birden fazla yol tercih edilebilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusu yaptıktan sonra verilen randevu günü ve saatinde ilgili kurumda olunması gerekir.

Kimlik yenileme randevusu nasıl alınır?

Eski tip kimlik kartlarını yeni tip kimlik kartları ile değiştirmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, başvuru yapmadan önce kimlik yenileme randevusu almalıdırlar. Randevu işlemi şahsen ya da internet üzerinden yapılabilmektedir.

Nüfus müdürlüğü kimlik yenileme randevusu almak için şahsen başvuru yapılacaksa en yakın ilçe nüfus müdürlüğüne gidilmelidir. Ancak öncesinde son 6 ay içinde çekilmiş olan bir adet biyometrik fotoğraf hazır bulundurulmalıdır. 15 yaşını doldurmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunan kişiler, yeni tip kimlik kartı başvuruları sırasında parmak izleri alınacağı için ilgili nüfus müdürlüklerinde bulunmak durumundadırlar.

Kimlik yenileme randevu alma işlemi nasıl yapılır?

Nüfus ve vatandaşlık işleri kimlik yenileme randevusu alırken izlenmesi gereken bazı adımlar vardır. Bu adımların uygulanmasının ardından verilen randevunun tarihinde ve saatinde randevu alınılan nüfus müdürlüğünde olunması gerekir. Şahsen ya da internet üzerinden yapılacak olan kimlik yenileme randevu alma işleminin yanı sıra randevular Alo 199 çağrı merkezi aracılığı ile de yapılabilmektedir. Bu telefon numarası Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait çağrı merkezidir.

Yeni tip kimlik kartı başvurusu şahsen yapılacaksa hangi müdürlük olduğu fark etmeksizin herhangi bir nüfus müdürlüğüne gidilebilmektedir. Yurt dışından yapılacak kimlik yenileme işlemleri dış temsilcilikler aracılığı ile yapılmaktadır. Kimlik başvurusu için bazı belgelerin tamamlanması ve işlem sırasında teslim edilmesi gereklidir. Bu evraklar şunlardır:

Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

Kimlik yenileme ücreti olarak belirlenmiş rakamın PTT şubelerine ya da anlaşmalı bankalara yatırılmış olduğuna dair makbuz

Mevcut kimlik kartı

On beş yaşını doldurmamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları velileri tarafından yapılabilmektedir. İnternet üzerinden, çağrı merkezi aracılığı ile ya da şahsen alınan randevulara gidilmeyeceği durumlarda randevunun iptal edilmesi gereklidir. Bu iptal işlemi başvuru saatinden en az yarım saat önce yapılmalıdır. Alınan randevuya göre belirlenen tarih ve saate başvuru yapılabilmektedir. Başvuru sırasında istenen belgeler teslim edilir ve başvuru gerçekleşir. İşlemin ardından yeni kimlik kartları kişinin beyan ettiği adrese yaklaşık bir haftalık bir süre içinde PTT aracılığı ile teslim edilmektedir.

Kimlik yenileme ücreti ödemesi nereden yapılır?

Verilen kimlik kartlarının geçerlilik süresi bulunmaktadır. Bu süre on yıl olarak belirlenmiştir. Kimlik kartının son geçerlilik tarihi kişiye teslim edilen kimlik kartlarının üzerinde de yer almaktadır. Farklı kanallardan kimlik yenileme ücreti ödemesi yapılabilmektedir. İnternet üzerinden ya da elden yapılabilecek ödemeler için ödeme yapılabilecek yerler için seçenekler şu şekildedir: