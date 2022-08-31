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Kimlik yenileme ücreti anlaşmalı bankalar: Yeni kimlik çıkarma işlemi ücreti hangi bankalara yatırılır?

29.08.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimlik yenileme yapmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gerekli evrakları toplamaları ve kimlik yenileme ücretini gerekli mercilere ödemeleri gerekir. Bankadan, ATM'den ya da internet üzerinden kimlik bedeli ödemesi yapılabilir. Peki bu ücret hangi bankalara yatırılabilir? İşte kimlik yenileme ücreti yatırmak için anlaşmalı bankalar listesi...

Kimlik yenileme ücreti anlaşmalı bankalar: Yeni kimlik çıkarma işlemi ücreti hangi bankalara yatırılır?

İçindekiler

  • Yeni kimlik çıkarma işlemi ücreti hangi bankalara yatırılır?
  • Yeni kimlik ücreti ATM'den nasıl yatırılır?
  • Kimlik yenileme ücreti internetten nasıl ödenir?

Ülkemiz yeni çipli kimlik uygulamasına geçti. Yeni kimliklerini en önemli özelliği birçok işlemde hızlı bir şekilde kullanılıyor olması. Bu yeni çipli kimlik kartlarına geçmek isteyen vatandaşlar için, istenen evraklar ve ödenecek kimlik bedeli hakkındaki detaylar önem taşıyor. Kimlik yenileme ücreti anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılıyor.

Yeni kimlik çıkarma işlemi ücreti hangi bankalara yatırılır?

Çipli yeni kimliğine sahip olmak isteyen vatandaşların kimlik yenileme randevusu alması gerekir. Randevularına giderken yanlarında mutlaka olması gereken evraklardan biri de kimlik yenileme ücretinin ödendiğine dair makbuz ya da dekont belgeleridir.

Kimlik yenileme ücretlerinin nereye yatırılması gerektiği herkes tarafından merak edilen bir konudur. Kimlik yenileme ücretini ödemek için 2 seçenek bulunur. Bunlardan biri direkt anlaşmalı bankanın şubesine giderek yeni kimlik bedelini yatırmaktır. Diğeri ise yeni kimlik ücreti internetten yatırma seçeneğidir.

Kimlik yenileme ücretinin yatırılabileceği anlaşmalı bankaları şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Ziraat Bankası
  • Ziraat Katılım Bankası
  • Halk Bankası
  • Vakıflar Bankası
  • Vakıf Katılım Bankası
  • Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT)
  • Türkiye Emlak Katılım Bankası

Yeni kimlik ücreti ATM'den nasıl yatırılır?

Yeni kimlik ücreti ödeme yöntemleri hakkında araştırma yapan vatandaşların birçoğu ATM’den ödeme yapabilmenin avantajlarından yararlanır. Yeni kimliklerine sahip olmak isteyen vatandaşlar bu işlemi gerçekleştirebilmek için para yatırmak zorundadır. Bu paranın ATM aracılığı ile ödenebiliyor olması da büyük bir kolaylıktır. Kartsız olarak yapabileceğiniz bu işlem için izlemeniz gereken adımları inceleyelim:

  • Anlaşmalı bankanın ATM’sinden kartsız işlem seçeneği seçerek işleme başlamanız gerekir.
  • Karşınıza açılan ekranda "Ödemeler" yazan butona tıklamanız gerekir.
  • Ödemeler kısmını tıkladıktan sonra menü içinde yer alan "Vergi Ödemeleri" seçeneğine tıklanmanız gerekir.
  • Bu ekranda açılan menüde "Sürücü Belgesi ve Kimlik Yenileme" seçeneği karşınıza çıkacak.
  • Bu aşamada yapılacak işlem "Kimlik Yenileme Ücreti" kısmını seçmektir.
  • T.C. kimlik numaranızı girdikten sonra ekranda karşınıza çıkan miktardaki ücreti ATM'ye yatırıp dekontunuzu alabilirsiniz.
    Nüfus cüzdanı yenileme ücreti ödendikten sonra alacağınız dekont ve diğer evraklarla, kimlik yenileme randevu saatinizde Nüfus Müdürlüğünde olmanız yeterlidir.

Kimlik yenileme ücreti internetten nasıl ödenir?

Kimlik yenilemek için yapılması gereken işlemlerden biri de kimlik yenileme ücretini ödemektir. Bu ücreti banka ATM’lerinden ya da şubelerinden yapabileceğiniz gibi internetten de ödeyebilirsiniz. Kimlik yenileme ücretini internetten yatırma işlemi hem zaman kaybı yaşamamanızı sağlayan hem de pratik bir işlemdir.

Yeni kimlik bedelini internet aracılığı ile ödemek için;

  • Gelir İdare Başkanlığının resmi web sitesine giriş yapmanız ve "Harç ve Değerli Kağıt Bedeli Ödeme'" adımına tıklamanız gerekir.
  • Karşınıza çıkan sayfadan "T.C Kimlik Kartı Bedeli Ödeme" tuşuna tıklamanız ve bir sonraki adımda sizden istenilen bilgileri girmeniz gerekir.
  • En son adım olarak ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

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