Kimlik yenileme ücreti anlaşmalı bankalar: Yeni kimlik çıkarma işlemi ücreti hangi bankalara yatırılır?

Ülkemiz yeni çipli kimlik uygulamasına geçti. Yeni kimliklerini en önemli özelliği birçok işlemde hızlı bir şekilde kullanılıyor olması. Bu yeni çipli kimlik kartlarına geçmek isteyen vatandaşlar için, istenen evraklar ve ödenecek kimlik bedeli hakkındaki detaylar önem taşıyor. Kimlik yenileme ücreti anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılıyor.
Çipli yeni kimliğine sahip olmak isteyen vatandaşların kimlik yenileme randevusu alması gerekir. Randevularına giderken yanlarında mutlaka olması gereken evraklardan biri de kimlik yenileme ücretinin ödendiğine dair makbuz ya da dekont belgeleridir.
Kimlik yenileme ücretlerinin nereye yatırılması gerektiği herkes tarafından merak edilen bir konudur. Kimlik yenileme ücretini ödemek için 2 seçenek bulunur. Bunlardan biri direkt anlaşmalı bankanın şubesine giderek yeni kimlik bedelini yatırmaktır. Diğeri ise yeni kimlik ücreti internetten yatırma seçeneğidir.
Kimlik yenileme ücretinin yatırılabileceği anlaşmalı bankaları şu şekilde sıralayabiliriz.
Yeni kimlik ücreti ödeme yöntemleri hakkında araştırma yapan vatandaşların birçoğu ATM’den ödeme yapabilmenin avantajlarından yararlanır. Yeni kimliklerine sahip olmak isteyen vatandaşlar bu işlemi gerçekleştirebilmek için para yatırmak zorundadır. Bu paranın ATM aracılığı ile ödenebiliyor olması da büyük bir kolaylıktır. Kartsız olarak yapabileceğiniz bu işlem için izlemeniz gereken adımları inceleyelim:
Kimlik yenilemek için yapılması gereken işlemlerden biri de kimlik yenileme ücretini ödemektir. Bu ücreti banka ATM’lerinden ya da şubelerinden yapabileceğiniz gibi internetten de ödeyebilirsiniz. Kimlik yenileme ücretini internetten yatırma işlemi hem zaman kaybı yaşamamanızı sağlayan hem de pratik bir işlemdir.
Yeni kimlik bedelini internet aracılığı ile ödemek için;
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