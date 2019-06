Kimlik yerine ehliyetle gelen adaylar sınava alınmadı

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) nüfus cüzdanı yerine sürücü belgesiyle girmek isteyen iki aday, sınav merkezine alınmadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nın birinci ayağı olan Temel Yeterlilik Testi, bugün saat 10.15'te başladı. Yenişehir ilçesindeki Gaffar Okkan Anadolu Lisesi'nde sınava sürücü belgesiyle girmek isteyen Melih Fırat (22), kapıda görevlilerin uyarısıyla karşılaştı. Görevliler, Fırat'a sınava sürücü belgesiyle alınmayacağını belirtti. Fırat'ın sürücü belgesinin kimlik yerine geçtiğini ve her yerde geçerli olduğunu itirazında bulunmasına rağmen talebi kabul edilmedi.

Önceki sınavlara sürücü belgesiyle katıldığını belirterek, mağdur olduğunu söyleyen Melih Fırat, "Sabahın erken saatlerinde kalkıp sınava geldim. Daha öncesinden sürücü belgesi ile sınava alınabiliyorduk. Normalde sürücü belgesi her yerde kimlik yerine geçen bir belgedir. Sınava geldik, almadılar. Aylardır bekliyorum, mağdur oldum. Sürücü belgesiyle sınava alınmayacaksa, sürücü belgesi kimlik yerine geçmesin, başka yerlerde de kullanılmasın. Her sene sınav sistemi ve sınavlar hakkında değişiklikler yapılıyor. Ne yazık ki kabul etmiyorlar bu sene, binlerce insan mağdur edileceğini bilmiyorlar" dedi.

AĞABEYİ KİMLİĞİNİ ULAŞTIRAMADI, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ehliyetle sınava girmek isteyen ismi öğrenilemeyen bir başka aday da sınav merkezine alınmadı. Görevlilerin nüfus cüzdanının şart olduğunu söylemesi üzerine aday, ağabeyini arayarak evde bıraktığı kimliğini getirmesini istedi. Ağabeyi, kimliği geç ulaştırınca aday sınava alınmadı. Aday gözyaşlarına boğulurken, ağabeyi ise sınav görevlilerine tepki gösterdi.

