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Kimlikle geçiş kararını fırsata çevirdiler, Edirne'ye akın ettiler! 'İnşallah daha çok gelmeye devam ederler'

12.08.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'ye girişlerinde pasaport zorunluluğunun kaldırılmasının ardından Bulgaristan vatandaşları, Edirne'ye akın etti. Giyimden züccaciyeye tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti. Şehrin hemen hemen her noktasına park edilen Bulgar plakalı araçlar adeta şehri istila etti. Esnaf Mehmet Yıldırım "Kalabalık var inşallah daha çok gelmeye devam eder" diye konuştu.

Türkiye'ye girişlerinde pasaport zorunluluğunun kaldırılmasını fırsata çeviren Bulgarlar, akın ettikleri Edirne Ulus pazarında adım atacak yer bırakmadı. Pazarda adım atacak yer kalmazken, şehrin hemen hemen her noktasına park edilen Bulgar plakalı araçlar adeta şehri istila etti. Esnaf Mehmet Yıldırım "Kalabalık var inşallah daha çok gelmeye devam eder" diye konuştu. Kimlik ile Türkiye’ye girişlerin çok kolay ve güzel olduğunu belirten Sümeyye Bayram, gıdadan, tekstile her şeyi Edirne’den aldıklarını ifade etti.

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ARTIK DAHA FAZLA BULGAR GELMEYE BAŞLADI

Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararla birlikte Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye girişlerinde pasaport zorunluluğunun kaldırılmasını fırsata çeviren Bulgarlar, artık daha fazla Edirne'ye gelmeye başladı.

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PAZARDA ADIM ATACAK YER KALMADI

Sabahın erken saatlerinde kente akın Bulgarlar, soluğu Ulus Pazarında aldı. Giyimden züccaciyeye tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti. Pazarda adım atacak yer kalmazken, şehrin hemen hemen her noktasına park edilen Bulgar plakalı araçlar adeta şehri istila etti.

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"İNŞALLAH DAHA ÇOK GELMEYE DEVAM EDERLER"

Bulgarların alışveriş cenneti haline gelen Edirne'de, esnafın yüzü de gülüyor. Müşterilerinin yüzde 90'ını Bulgaristan vatandaşlarının oluşturduğunu anlatan esnaf, alışveriş turizminin devam etmesini istiyor. Kimlik ile girişlerin esnafa can suyu olduğunu vurgulayan Mehmet Yıldırım, “Alışverişler çok güzel oluyor. İyi ki böyle bir şey çıkarttılar, her şey çok güzel çok memnunuz. Daha çok gelmeye başladılar. Kalabalık var inşallah daha çok gelmeye devam eder. Giyimden, gıdaya her şeyi alıyorlar” şeklinde konuştu.

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"HER ŞEYİ EDİRNE'DEN ALIYORUZ"

İhtiyacı olan her şeyi Edirne’den almak için Bulgaristan’dan gelen Ceylan Nail “Cuma günleri sık sık Edirne’ye geliyoruz alışveriş yapmak için. Kimlik ile gelip gidebiliyoruz. Daha iyi ve kolay oldu böyle” dedi. Bulgaristan’dan 17 kişi geldiklerini ve kimlik ile giriş yaptıklarını söyleyen Nasuf Nail, çok kolaylık olduğunu söyledi. Kimlik ile Türkiye’ye girişlerin çok kolay ve güzel olduğunu belirten Sümeyye Bayram, gıdadan, tekstile her şeyi Edirne’den aldıklarını ifade etti.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Edirne
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