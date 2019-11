Kimlikle ilaç yazmayan doktoru darbetti

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, aile hekimi Ali Has (63), kimlikle ilaç yazdırma talebini geri çevirdiği hasta yakını tarafından darbedildiğini iddia ederek, şikayette bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Melikgazi ilçesi Seyitgazi Mahallesi Hayri Güldüoğlu Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. Fabrikada işçi Mustafa G., sağlık merkezine başvurup, kalp ve şeker hastası annesi Fadime G. için onun kimliğini göstererek ilaç yazdırmak istedi. Doktor Ali Has, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyledi. Bunun üzerine Mustafa G., doktora saldırarak, yüzüne vurdu. Sağlık merkezindeki çalışanların araya girmesiyle hasta yakını odadan çıkarıldı. Doktor Ali Has, polisi arayarak şikayette bulundu. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili inceleme başlattı. Polisler, Doktor Ali Has'ın ifadesine başvururken, olayın ardından kaçan Mustafa G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

'SEN NASIL DOKTORSUN?' DİYEREK SALDIRDI'

Doktor Ali Has, saldırganın elindeki ilaçlarını yazmasını istediğini söyleyerek, "Ben de, görmediğim hastaya ilaç yazmamın suç ve yasak olduğunu söyledim. Bana, 'sen nasıl doktorsun?' diyerek saldırdı. Dudağıma ve çeşitli yerlerime vurdu. Saldırgan hasta ve meslektaşlarım tarafından odamdan çıkarıldı. Saldırganın annesi iki saat sonra hastaneye geldi. Muayenesini yapıp, ilacını yazdım" dedi.

Sağlık merkezini ziyaret edip Doktor Ali Has'a 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de "Doktorumuza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Konuyla ilgili avukatlarımız çalışmaya başlamıştır" açıklamasını yaptı.

