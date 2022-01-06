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Kimliklerde yeni dönem! Pazartesi günü başlıyor

06.01.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kimliklerle ilgili yeni düzenlemenin başlayacağını duyurdu. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesi işlemine başlanılacak” dedi. Yeni uygulama pazartesi itibarıyla başlıyor.

Kimliklerde yeni dönem! Pazartesi günü başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Türkiye Yol-İş Sendikasınca düzenlenen ’İl Özel İdarelerinde Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Semineri’ne katıldı.

PAZARTESİ BAŞLIYOR

Bakan Soylu yaptığı konuşmada, “Pazartesi itibariyle 50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesine başlayacağız. Daha sonra Ziraat Bankası tüm şubelerinde yapacak. Biz de bütün nüfus müdürlüklerinde yapacağız. Daha sonra Tapu Kadastro Müdürlüğü yapacak” dedi. (AA)

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Süleyman Soylu
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