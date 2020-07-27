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Kimlikleri belli oldu! Dört ile şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 15:10 | Son Güncelleme

Mersin Mut'ta devrilen otobüste şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu. Mustafa Dağlı, Caner Mayendağı ve Samet Çaldır ve Kerim Arslan'ın baba evlerine şehit ateşi düştü.

Kimlikleri belli oldu! Dört ile şehit ateşi düştü

Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs'a gidecek askerleri taşıyan otobüs sabah saatlerinde devrilmiş, olayda 2 otobüs şoförü hayatını kaybetmiş, 4 asker şehit olmuş ve 27 kişi yaralanmıştı. Kazada şehit olan askerlerin kimlikleri de belli oldu.

Asker Mustafa Dağlı’nın şehadet haberi Mersin’in Tarsus ilçesi Tepeköy Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı. Şehidin Tepeköy Mahallesi'nde bulunan baba ocağına acı haber, Garnizon Komutanı Şükrü Uzundağ, Jandarma Komutan Vekili Kadir Dölek, Tarsus Emniyet Müdür Ercan Erbil, Müftü Ali Can ve askeri yetkililer tarafından 112 Acil ekipleri ile birlikte verildi. Dağlı'nın şehadet haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

1 AY ÖNCE ASKERE GİTTİ

Mustafa Dağlı’nın 1 ay önce Manisa’ya askere gittiği öğrenildi.Şehit Dağlı’nın Tepeköy Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk bayrağı asılırken, yakınları ve mahalle sakinleri eve akın etti. Şehidin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Er Caner Mayendağı'nın şehit olduğu haberini, Samsun İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki ailesine yetkililer verdi. Ayrı olan anne Güngör Göksert ile baba Levent Mayendağı, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Ailenin evinin önünde ambulans hazır bekletilirken, yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti.

Acemi birliğini tamamladıktan sonra usta birliği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderken kazada şehit olan Mayendağı'nın bekar olduğu bildirildi.

EŞİ 2 AYLIK HAMİLE

Kazada şehit olan Piyade Er Samet Çaldır’ın acı haberi ailesine ulaştı. Çaldır ailesine acı haberi, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Bursa Merkez Komutanı Albay Salih Vatansever ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz verdi. Şehidin merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi C239 Sokak’taki baba evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin eşi Elif Çaldır'ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Eşi Elif Çaldır, babası Zülküf Çaldır ve annesi Safiye Çaldır, gelen acı haber ile yasa boğuldu.

BABASI KAZA HABERİNİ ALINCA MERSİN'E GİTTİ

Şehit Piyade Er Kerim Arslan'ın acı haberi, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Anne Güler Arslan ile diğer yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Şehit Arslan'ın babası Osman Arslan'ın ise kaza haberini aldıktan sonra Mersin'e gittiği belirtildi. Türk bayrağı asılan şehit evine yakınları ve komşuları taziyeye gelmeye başladı.

Şehit Arslan'ın cenazesinin ailesinin isteği üzerine memleketleri Kırıkkale'de defnedilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA-DHA


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