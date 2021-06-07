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  4. Kimliklerini öğrenince şoke oldu! 700 kilometre yol katederek aracını parçaladılar

Kimliklerini öğrenince şoke oldu! 700 kilometre yol katederek aracını parçaladılar

07.06.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya ve Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu iki akraba ailenin aşirete ait WhatsApp grubundaki tartışması, 700 kilometre uzaklıkta kötü sonuçlandı. Konya’dan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine giden A.A., N.E., H.A., İ.M., A.A. ve A.E., tartıştıkları M.E.’yi bulamayınca aracının lastiklerini patlatıp camlarını kırdı. Polisin kovaladığı şahıslar, Konya’ya dönerken Suruç ilçesinde yakalandı.

Kimliklerini öğrenince şoke oldu! 700 kilometre yol katederek aracını parçaladılar

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün yaşandı. Konya ve Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu akraba iki aile, aşiretlerine ait WhatsApp grubunda laf dalaşına girdi. İddiaya göre, laf dalaşının ardından taraflar birbirlerine hakaret etti. Konya’dan araca binen 6 kişi, tartıştıkları akrabaları M.E.’nin yaşadığı Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine gitti.

700 KİLOMETRE KATEDEREK ARACA SALDIRDILAR

Yaklaşık 700 kilometre yol katederek M.E.’nin Fatih Sultan Mahallesi’ndeki evine giden A.A., N.E., H.A., İ.M., A.A. ve A.E., kapıyı açan olmayınca park halindeki araca saldırdı. Aracının lastiklerini patlatıp camlarını kıran şahıslar, geldikleri araca binerek kaçtı. Gürültüyü duyan ev sahibi, dışarı çıktığında aracının lastiklerinin kesilip camlarının kırıldığını gördü.

ZANLILAR KONYA'YA DÖNERKEN YAKALANDI

Aracına kimin zarar verdiğini bilmeyen M.E., polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganların Gaziantep istikametine gittiğini öğrenen polis ekipleri, Suruç ilçesinde zanlıları yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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TÜRK POLİSİNE TEŞEKKKÜR ETTİ

Emniyete gitmeden önce yaşadıklarını anlatan M.E., “Saat 11:00 civarı evimde uyuyordum, sesler duydum. Dışarı çıktığımda aracıma zarar verildiğini gördüm. Kim olduklarını bilmiyorum. Polise haber verdim, 1 saat geçmeden şahısların yakalandığı söylendi. Türkiye Cumhuriyetine, Türk polisine ve Ceylanpınar Asayiş Büro ekiplerine çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

EMNİYETE GİDİNCE AKRABALARI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Şahısların yakalandığını öğrenen araç sahibi M.E., emniyete gittiğinde saldırıyı gerçekleştirenlerin sosyal medya grubunda tartıştığı akrabaları olduğunu öğrenince şok yaşadı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya Şanlıurfa

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