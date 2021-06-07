Kimliklerini öğrenince şoke oldu! 700 kilometre yol katederek aracını parçaladılar

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün yaşandı. Konya ve Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu akraba iki aile, aşiretlerine ait WhatsApp grubunda laf dalaşına girdi. İddiaya göre, laf dalaşının ardından taraflar birbirlerine hakaret etti. Konya’dan araca binen 6 kişi, tartıştıkları akrabaları M.E.’nin yaşadığı Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine gitti.

700 KİLOMETRE KATEDEREK ARACA SALDIRDILAR

Yaklaşık 700 kilometre yol katederek M.E.’nin Fatih Sultan Mahallesi’ndeki evine giden A.A., N.E., H.A., İ.M., A.A. ve A.E., kapıyı açan olmayınca park halindeki araca saldırdı. Aracının lastiklerini patlatıp camlarını kıran şahıslar, geldikleri araca binerek kaçtı. Gürültüyü duyan ev sahibi, dışarı çıktığında aracının lastiklerinin kesilip camlarının kırıldığını gördü.

ZANLILAR KONYA'YA DÖNERKEN YAKALANDI

Aracına kimin zarar verdiğini bilmeyen M.E., polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganların Gaziantep istikametine gittiğini öğrenen polis ekipleri, Suruç ilçesinde zanlıları yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.