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Kimliksiz vatandaşlar canlı yayında devletten yardım istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 13:54 | Son Güncelleme

45 yıldır kimliksiz yaşayan Emine Sezer ve ailesi, Esra Erol’dan yardım istedi.Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Fıstıklı köyünde yaşayan 45 yaşındaki Emine Sezer, dün canlı yayınlanan Esra Erol’da programına katıldı.

45 yıldır kimliksiz yaşayan Emine Sezer ve ailesi, Esra Erol’dan yardım istedi.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Fıstıklı köyünde yaşayan 45 yaşındaki Emine Sezer, dün canlı yayınlanan Esra Erol’da programına katıldı. Ailesi doğduğunda kimlik çıkarmayan Emine Sezer, yıllarca kimliğini çıkarabilmek için mücadele etti. Aileden çocukları ve torunları ile birlikte 7 kişinin kimliği olmaması sebebiyle yıllardır hiçbir hayalini gerçekleştiremeyen Sezer ailesi, okuyamadı, evlenemedi, hastaneye bile gidemediği canlı yayında anlatıldı.
Anne Emine Sezer, sağlık sorunları olduğunu ve kimliği olmadığı için doktora gidemediğini ifade etti. 4 çocuğunun 2 torununun kimliği olmadığını söyleyen Anne Sezer, yaşadıkları yerden görüntülerin yayınlandığı VTR’de "Emine Sezer dayılarının yanında yetişti, anne baba ayrı. Dedesi ve nenesi ölünce Emine Sezer’e kimlik çıkartılmamış. Öz anne kabul etti fakat baba kabul etmedi. O da vefat etti. Ve durum bu noktaya geldi" denildi.

Yayında belirtilenlere göre; 3 kız 1 erkek çocuklu ailenin 7’nci sınıfa giden oğlu Hasan Sezer, kimliksiz okumaya çalışıyor, karne alamıyor. Baba öğretmene yalvardığı için karne veriliyor. Karne alması için öğretmene yalvaran baba, "Hiçbir zaman bundan haberleri olmadı" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan, 4 kardeşten biri olan Evindar’ın imam nikahlı birlikteliğinden 2 çocuğu var. Çocuklardan biri hasta olmasına rağmen çocuğunu hastaneye götüremediği bilgisi verildi.
Esra Erol, Emine Sezer’in çocuklarına kimlikleriniz çıktığında ilk yapmak istediğiniz nedir diye sorduğunda "Annemizi hastaneye götüreceğiz" cevabını verdiler.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yardım isteği
Canlı yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenen Esra Erol, "Bu yaşamın bu insanlara kimlik borcu var. Buradan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya sesleniyorum. Sesimizin duyulacağına inanıyorum. Hasan Sezer’in öğretmenine de teşekkür ederim. Kızılay ile ortak projemiz olan Kolide Ne Var kampanyası kapsamında okullara gönderdiğimiz mutluluk kolilerimizden Hasan’ın okuluna göndermek istiyorum. Hasan arkadaşlarına dağıtsın. Kimliklerinin çıkması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kimliksiz vatandaşlar canlı yayında devletten yardım istedi

Kimliksiz vatandaşlar canlı yayında devletten yardım istedi

Kimliksiz vatandaşlar canlı yayında devletten yardım istedi

Kimliksiz vatandaşlar canlı yayında devletten yardım istedi

Kimliksiz vatandaşlar canlı yayında devletten yardım istedi

Kimliksiz vatandaşlar canlı yayında devletten yardım istedi

Kimliksiz vatandaşlar canlı yayında devletten yardım istedi

Kimliksiz vatandaşlar canlı yayında devletten yardım istedi

Kimliksiz vatandaşlar canlı yayında devletten yardım istedi

Kimliksiz vatandaşlar canlı yayında devletten yardım istedi

Kimliksiz vatandaşlar canlı yayında devletten yardım istedi

Kimliksiz vatandaşlar canlı yayında devletten yardım istedi

Kimliksiz vatandaşlar canlı yayında devletten yardım istedi
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