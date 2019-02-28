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Kimsayal madde yüklü TIR alev aldı, 6 işçi dumandan etkilendi - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 16:24 | Son Güncelleme

BİLECİK'te kimyasal madde üretimi yapılan fabrikanın bahçesinde çinko alaşım malzemesi dolu TIR’ın kasasında yangın çıktı.

Kimsayal madde yüklü TIR alev aldı, 6 işçi dumandan etkilendi - Yeniden

Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)- BİLECİK'te kimyasal madde üretimi yapılan fabrikanın bahçesinde çinko alaşım malzemesi dolu TIR’ın kasasında yangın çıktı. Alevleri söndürmeye çalışan 6 işçi, yoğun dumandan etkilenerek zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Bilecik 1’nci Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikaya ait çinko alaşım malzemesi dolu TIR’ın kasasında yangın çıktı. Alevleri gören işçiler yangını söndürmek istedikleri sırada yoğun dumandan etkilendi. İhbar üzerine giden ve kimsayal maddeler nedeniyle özel kıyafet giyen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler İbrahim Ç., Bekir Ç., Şeref U., Hüseyin İ., Ahmet Y. ve Burak E. ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangını AFAD ekipleri söndürürken, TIR ve yükünde de inceleme yapıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Kimsayal madde yüklü TIR alev aldı, 6 işçi dumandan etkilendi - YenidenKimsayal madde yüklü TIR alev aldı, 6 işçi dumandan etkilendi - YenidenKimsayal madde yüklü TIR alev aldı, 6 işçi dumandan etkilendi - YenidenKimsayal madde yüklü TIR alev aldı, 6 işçi dumandan etkilendi - Yeniden

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Kimsayal madde yüklü TIR alev aldı, 6 işçi dumandan etkilendiKimsayal madde yüklü TIR alev aldı, 6 işçi dumandan etkilendi
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