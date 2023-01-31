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Kimse akıl sır erdiremedi! Sivas’ta esrarengiz olay! Sürekli buhar çıkıyor, kar tutmuyor

31.01.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta esrarengiz bir olay yaşandı. Bir tarla, çevresi karla kaplı olmasına rağmen kar tutmadı. Tarladan yükselen su buharı görenlerin kafasını karıştırdı. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ açıklama yaptı. İşte esrarengiz olaya dair tüm ayrıntılar...

Kimse akıl sır erdiremedi! Sivas’ta esrarengiz olay! Sürekli buhar çıkıyor, kar tutmuyor

Sivas'ın Hafik ilçesinde kimsenin akıl sır erdiremeyeceği türden olay yaşandı. Bölgede bulunan bir tarlada, soğuk havalarda yükselen su buharı görenlerin dikkatini çekti. Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan tarla, çevresi kala kaplı olmasına rağmen kar tutmuyor.

Kimse akıl sır erdiremedi! Sivas’ta esrarengiz olay! Sürekli buhar çıkıyor, kar tutmuyor

SİVAS ZİRAAT ODASI BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA!

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, tarlanın altında termal kaynak olabileceğini söyledi.

Kimse akıl sır erdiremedi! Sivas’ta esrarengiz olay! Sürekli buhar çıkıyor, kar tutmuyor

Tarlanın bilimsel olarak incelenmesi isteyen Başkan Çetindağ şu ifadeleri kullandı: “Hafik ilçesine yakın bir noktada tarlada alttan ısınma var gibi buhar çıkıyor. Bunu biz de gördük. Yer altında sıcak su kaynağı olma ihtimali var. Yetkililerin orada bir çalışma yürütüp kontrol etmeleri gerekiyor. Öyle bir durum varsa Sivas belki de ikinci bir termal suya kavuşabilir. Bizler tarafından da en kısa sürede o noktaya gidip bir değerlendirme yapılacak. Hem Sivas hem de Hafik ilçesine yakın bir sıcak su rezervi bulunabilir. Şuanda dışardan bakıldığında alttan sıcak bir su varmış gibi görünüyor. İnşallah yanılmayız, öyle bir durum söz konusu olursa çok seviniriz. Yetkililer bu konuda gerekeni yapacaklar”

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Sivas tarla

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