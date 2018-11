"Kimse Atatürk üzerinden mesaj vermeye kalkmasın"

İsrail’in ateşkes olmasına rağmen Gazze’de yaptığı katliamlara dikkati çeken Kurtulmuş, 5 ülkenin dünyayı istediği şekilde yönettiği bu dünyada İsrail'in o beş ülkeden birine sırtını dayayarak her türlü zulmü icra ettiğini kaydetti.

Kurtulmuş, "Çünkü bugünkü dünya sistemi içerisinde yapacak bir şey yok. Karar alıyorsunuz ABD veto ediyor çünkü veto yetkisi var, sistemi kilitliyor. Yani İsrail’e diyor ki 'sen katliam yapmaya devam et.' Suriye’de kimyasal silah kullanılıyor, ortaya çıkıyor. Onun da arkasında beşten biri var. O diyor ki 'sen devam et.' Böyle bir dünya olmaz. İşte Türkiye uluslararası alanda etkinliğini arttırırken aynı zamanda da 'dünya beşten büyüktür' diyerek dünyada adalete ve barışa dayalı bir sistemin kurulması için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getiriyor. Türkiye’nin güçlü olması bu anlamda yoluna sağlam adımlarla devam etmesi gerekiyor. Bu zulümleri asla seyretmeyeceğiz. İnsanlık suçu olduğunu her platformda söyleyeceğiz. Hangi gücü kullanırlarsa kullansınlar sonunda kazanan Filistin’dir, Filistin’in mazlum halkıdır." diye konuştu.