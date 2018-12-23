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"Kimse başımızı öne eğdiremez"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 22:14 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Birliğimizi ve beraberliğimizi devam ettirdiğimiz sürece, bu şehirde, bu ülkede hiç kimse başımızı öne eğdiremez"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Birliğimizi ve beraberliğimizi devam ettirdiğimiz sürece, bu şehirde, bu ülkede hiç kimse bizim başımızı öne eğdiremez." dedi.

Dağ, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonunca düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlikte konuşan Dağ, herkesin farklı memleketlerde dünyaya geldiğini ama yılların herkesi farklı coğrafyalarda bir araya getirdiğini söyledi.

"Birliğimizi ve beraberliğimizi devam ettirdiğimiz sürece, bu şehirde, bu ülkede hiç kimse bizim başımızı öne eğdiremez." diyen Dağ, bunun en somut ve güzel örneğini son 2-3 yıl da yaşanılanların çok net gösterdiğini aktardı.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Dağ, şöyle devam etti:

''Bugün ülkemizde yaptırdığımız araştırmalarda ve anketlerde, ülkenin en temel sorunu terör meselesini artık alt sıralara indirmişsek, güney sınırımızda bir terör devleti kurmaya çalışanlara kahraman askerlerimiz Cerablus'ta, Afrin'de, El-Bab'da gerekli dersi vermişse - şimdi Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağız - Cerablus'ta, El-Bab'da, Afrin'de gerekli cevabı alanlar burada bir geri adım atma hissine, kararına varmışlarsa bunun o yaptığımız operasyonlarla direkt etkisi vardır.

Birliğimizi ve beraberliğimizi en temel konularda sağladığımızda, orada siyasi parti görüşünü bir kenara koyarak milli meselelerde beraber olduğumuzda neler yapabileceğimizin en net somut göstergesidir. Bir zamanlar bir ifadede bulunurken 'Acaba batı ve ABD bu ifademizden alınır mı? Bir sorun olur mu?' diye düşünürken şimdi 'Biz bu kararı verdik, uygulayacağız.' aşamasına gelmişsek bu bizim o renk cümbüşünü bir arada tutup o beraberliği sağlamamızdandır. Bunu da bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da aynı şekilde başarmaya devam edeceğiz."

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ABD AK PARTİ Ar-Ge Genel Başkan Yardımcısı Hamza DAĞ fıratın doğusu

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