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Kimse beklemiyordu! Kızıl Goncalar'da Meryem başörtüsünü açınca olay oldu! Özgü Namal'ın haline yorum yağdı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
03.12.2024 11:58
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Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar'ın yeni bölüm fragmanında Meryem'in başını açtığı sahne olay oldu. Sosyal medyayı sallayan sahneye yorum yağdı.

Kimse beklemiyordu! Kızıl Goncalar'da Meryem başörtüsünü açınca olay oldu! Özgü Namal'ın haline yorum yağdı!

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi yeni bölümleriyle sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Senaryonun yavaş yavaş değiştiği dizinin tansiyonu her hafta yükseliyor.

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Son bölümde ise yine seyircileri ekrana kitleyen gelişmeler yaşandı. Vahit devri biterken Sadi'nin karanlık işlere girip Cüneyt'in arkasından iş çevirmesi yeni bölüme damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı.

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SAÇINI AÇINCA OLAY OLDU!

Yeni bölümün ardından yayınlanan fragman da nefes kesti. Son bölümün final sahnesinde Vahit bıçaklanmıştı ve denize düşmüştü. Sahile vuran bir ceset ortaya çıkıyor ve Vahit olduğu düşünülüyor. Fragmanda dikkat çeken bir diğer sahne ise Meryem'in saçlarını Levent'in yanında açması oldu. Artık Meryem'le evli olan Levent, saçlarını açık görünce mest oldu.

Özgü Namal'ın o görüntüsü sosyal medyada pek çok yorum aldı.

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Sosyal medyadan gelen yorumlar...

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Anahtar Kelimeler:
Kızıl Goncalar
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