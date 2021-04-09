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'Kimse benimle ilgilenmiyor' diyerek 5'inci kattan atladı! Hava yastığı sayesinde kurtuldu

09.04.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kartal'da kendisiyle kimsenin ilgilenmediğini söyleyen kadın, 11 katlı binanın beşinci katından atlayıp intihara kalkıştı. İtfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığının üzerine düşen kadın, yara almadan kurtuldu.

'Kimse benimle ilgilenmiyor' diyerek 5'inci kattan atladı! Hava yastığı sayesinde kurtuldu

Olay, saat 01.30 sıralarında Kartal Cumhuriyet Mahallesi Güldünya Sokak'taki 11 katlı binanın beşinci katında meydana geldi. Evinde kendisini odaya kilitleyen bir kadın, pencereye çıkarak intihar etmek istediğini söyledi. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yakınlarıyla birlikte kadını ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de olası bir intihar için hava yastığını hazırladı.

'KENDİNİ 5'İNCİ KATTAN BOŞLUĞA BIRAKTI'

Evin diğer pencerelerinde kendisini ikna etmeye çalışan yakınlarına bağırarak, "Kimse benimle ilgilenmiyor. Babam hasta ve yoğun bakımda. Bıktım artık" diyen kadın, uzun süren ikna çabalarına rağmen kendisini beşinci kattan boşluğa bıraktı. İtfaiye ekiplerinin kurduğu hava yastığının üzerine düşen kadın, olayı yara almadan atlattı. Sağlık ekiplerince, sedyeyle ambulansa taşınan kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA


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