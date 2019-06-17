Kimse Bilmez dizisine flaş transfer! Tuğrul Baba rolünü kim oynuyor?

ATV’nin yaz aylarına damga vuracak ‘Baba Yapım’ imzalı yeni dizisi ‘Kimse Bilmez’in merakla beklenen ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı.Yayınlandığı ilk bölümle izleyicinin ilgisini çeken atv’nin yeni dizisi Kimse Bilmez’in kadrosuna usta oyuncu Ahmet Mekin katıldı. Yayınlanan ikinci fragmanla izleyicinin karşısına çıkan Mekin, dizide Tuğrul Baba karakterini canlandıracak.

AHMET MEKİN DİZİYE DAMGA VURACAK!

Ahmet Mekin, görme yetisi olmayan Tuğrul Baba karakterine hayat verirken aynı zamanda da dizinin kilit ismi olacak. Ali’nin yetiştirme yurdundan hocası olan Tuğrul Baba, Ali’ye karanlıkta görmeyi öğreten bilge kişi ve tek arzusu ölmeden önce Ali’nin yıllar önce kaybettiği kardeşiyle kavuşması.

Yapımcılığını Baba Yapım, yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U.Hakan Eren’in üstlendiği Kimse Bilmez’in senaryosunu Hasan Burak Kayacı kaleme alıyor. Başrollerini Keremcem (Ali), Özgü Kaya (Sevda), Engin Hepileri (Uygar) ve Burak Serdar Şanal’ın (Pilot) paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Zeynep Elçin (Duygu), Zehra Yılmaz (Tuğçe), Kubilay Penbeklioğlu (Köksal), Özlem Başkaya (Hayriye), Ferdi Kurtuldu (Hüdaverdi), Yiğit Koçak (Sinan), Selda Özbek (Meral), Hakan Altıner (İlhan), Timur Ölkebaş (Vedat), Burak Haktanır (Ergin), Onur Dikmen (Sarp), Mehmet Ali Kaptanlar (Samim), Adnan Biricik (Kurtbey) gibi isimler yer alıyor.

Kimse Bilmez, yeni bölümüyle 18 Haziran Salı günü saat 20.00’de atv’de!

