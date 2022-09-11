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Kimse bu etkilerini bilmiyor! Doğal ağrı kesici olan defne tohumunun faydaları saymakla bitmiyor

11.09.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık sorunları için bitkisel ürünleri kullananların sayısı gün geçtikçe artıyor. Ancak birçok bitkinin faydaları bilinmiyor. Defne tohumu da oldukça faydalı olmasına rağmen etkileri bilinmeyen bitkiler arasında yer alıyor. Defne tohumu birçok sağlık sorununa karşı etkili çözümler sağlıyor.

Kimse bu etkilerini bilmiyor! Doğal ağrı kesici olan defne tohumunun faydaları saymakla bitmiyor

Defne yaprağı yemeklere verdiği aromatik lezzet ve güzel kokusuyla biliniyor. Defnenin tohumunun ise sağlığa birçok faydası bulunuyor. Defne tohumunun faydasını bilenler onu doğal şifa kaynağı olarak görüyor. Defne tohumunun sağlık üzerindeki etkilerini artırmak için doğru kullanmak gerekiyor. Zeytine benzetilen bu tohumun tadı acı olsa da bal ile tatlandırabilirsiniz. Ancak defne tohumunu da diğer bitkisel kürler gibi tüketmeden önce doktora sormanız gerekiyor.

DEFNE TOHUMU FAYDALARI

DOĞAL İLTİHAP KURUTUCU

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Defne tohumu antienflamatuar özelliği ile doğal bir iltihap kurutucudur. Vücuttaki akut ve kronik iltihap ile mücadele eder. Bu özelliği sayesinde vücut direncini artırarak bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Otoimmün hastalıklara kapı aralayan faktörleri ortadan kaldırır. Mevcut otoimmün hastalıkların semptomlarını hafifletir. Boğaz ve bademcik iltihabı gibi kış hastalıklarına karşı etkilidir.

TOKSİNLERDEN ARINDIRIYOR

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Defne tohumu antiseptik özelliği sayesinde bakteri ve mikroplara karşı etkilidir.
Bu özelliği sayesinde vücudu toksinlerden arındırır. Bakteri ve mikropların sebep olduğu rahatsızlıklara iyi gelir.

MİGREN AĞRILARI GİBİ ŞİDDETLİ AĞRILARI KESİYOR

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Defne tohumu romatizmadan migrene kadar birçok ağrıyı keser. Defne tohumunun bu şifalı etkisinden yararlanmak için 10 gram defne tohumunu toz haline getirin ve bal ile karıştırın. Karışım macun kıvamında olmalı. Hazırladığınız karışımı ağrınız olduğunda bir tatlı kaşığı miktarında tüketin. Ağrınızın çok kısa süre içerisinde hafifleyecektir.

NEFES DARLIĞINA VE ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİYOR

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Defne tohumunun en dikkat özelliği hiç kuşkusuz bronşit ve nefes darlığına iyi gelmesidir. Ayrıca bu küçük tohumlar müzmin öksürük şikayetini de ortadan kaldıran mucizevi bir etkiye sahiptir. Eğer öksürük, nefes darlığı veya bronşit şikayetiniz varsa bir üst maddedeki macunu hazırlayıp her gün düzenli olarak tüketebilirsiniz.

DOĞUMU KOLAYLAŞTIRIYOR

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Defne tohumunun doğumu kolaylaştırıcı özelliği bulunuyor. Kolay bir doğum için bir miktar defne tohumunu ezin, bal ile karıştırarak macun kıvamına getirin. Hazırladığınız bu karışımı bebeğinize kavuşmanıza yaklaşık 2 hafta kala günde 3 kez bir tatlı kaşığı kadar tüketin.

BAĞIRSAK SORUNLARINI ORTADAN KALDIRIYOR

Defne tohumu bağırsak dostudur. Defne tohumunu bal ile karıştırıp macun haline getirdikten sonra tüketirseniz bağırsaklardaki ağrı ve gaz sorununu ortadan kaldırır.
Defne tohumu candida ile mücadelede etkilidir. Antiseptik özelliği ile bağırsaktaki kötü bakterileri yok eder. Bu karışımın ayrıca idrar artırıcı etkisi vardır. Karışımı günde 3 kez bir tatlı kaşığı miktarında tüketmeniz yeterlidir.

AĞIZ KOKUSUNU GİDERİYOR

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Defne tohumu baharatlı, hoş kokusuyla ağız kokusunu gidermede oldukça başarılıdır. Dilerseniz defne tohumunu toz haline getirdikten sonra suyla karıştırıp gargara yapabilirsiniz.

EGZAMAYI GEÇİRİYOR

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Defne tohumu sedef ve egzama rahatsızlıklarına karşı adeta doğal bir reçetedir. Toz haline getirdiğiniz defne tohumunu sirke ile karıştırıp sedefli veya egzamalı bölgeye sürebilirsiniz. Defne tohumu İbrahim Saraçoğlu tarafından da egzamaya çözüm olarak önerilmektedir.

DEFNE TOHUMUNUN DİĞER FAYDALARI

  • Kırkkilit otu ile birlikte kaynatılıp içilirse mide sorunlarını ortadan kaldırır.
  • Defne tohumu basur tedavisinde etkilidir.
  • Isırgan otu, çörek otu ve kekik ile birlikte kaynatılıp elde edilen bu su ile saç yıkanırsa, saç dökülmesini önler.
  • Güneşte kurutulduktan sonra toz haline getirilen defne tohumu tüm zehirli hayvan ısırığı ve arı sokmasına karşı etkilidir.
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