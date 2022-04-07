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Kimse bu kadar faydalı olacağını tahmin etmiyordu: Ağız kokusunu önler, hazımsızlık, bronşit...

07.04.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kakuli, zencefilgiller ailesinden olup inanılmaz faydalar sağlamaktadır. Kakulenin kan basıncını düşürdüğü, felç riskini azalttığı gibi kabızlık, dizanteri, asitlik, hazımsızlık ve mide enfeksiyonları gibi farklı sindirim problemleri için mükemmel bir çözüm kaynağı, mide bulantısı ve reflü gibi mide ağrılarına çare oluyor. Tam bir vitamin ve antioksidan deposu, potasyum, kalsiyum ve magnezyum deposu olan kakulenin saymakla bitmeyen faydaları...

Kimse bu kadar faydalı olacağını tahmin etmiyordu: Ağız kokusunu önler, hazımsızlık, bronşit...

Kakule uzun yıllardır bazı hastalıkların tedavisi için kullanılır. İyi bir antioksidan kaynağı olan bu besin; astım, bronşit, öksürük ve soğuk algınlığı gibi solunum problemleri semptomlarının hafifletilmesine yardımcı oluyor. Ciltte bulunan lekeleri yok ediyor, gözenekleri açıp temizleyerek akne, sivilce gibi ciltte oluşan döküntülerin oluşmasını engelliyor.

İçerisinden bolca potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller barındırıyor, kalp atış hızını ve kan basıncını kontrol altında tutuyor, kan pıhtılaşması ve felç riskini en aza indiriyor. Bol miktarda A vitamini barındırıyor, bu sayede hafızanın güçlenmesini sağlıyor. Depresyon, kaygı, panik atak ve benzeri psikolojik durumlarla savaşıyor, böbreklerde biriken kalsiyumu kaldırmanın yanı sıra kan basıncını düşürerek böbrek sağlığını koruyor.

KAKULE FAYDALARI

Ağızdaki bakterileri yok ederek ağız kokusunu önlüyor, ağızdaki mikropları azaltarak diş çürümesini ve diş eti kanamalarını en aza indiriyor.

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Kakule, sindirim sisteminde meydana gelen kabızlık, dizanteri, asitlik, hazımsızlık ve mide enfeksiyonları gibi farklı sindirim problemleri için mükemmel bir çözüm kaynağıdır. Kakule, gaz giderici özelliklere sahiptir. Bu sayede sindirim sürecine yardımcı olur. Şişkinlik ve mide kramplarının tedavisinde de oldukça etkili olan kakule, mide asitlerini düzenler. Kakule aynı zamanda bağırsak parazitlerini de en aza indirerek yok eder. Mide bulantısı ve reflü gibi mide ağrılarına da çare olur.

KALP DOSTU BİR BAHARAT!

Kakule başlı başına bir mineral zenginidir. İçerisinden bolca potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller barındırır. Bu mineraller de kalp sağlığı için en önemli unsurlardandır. Yeterli miktardaki potasyum kalp atış hızınızı ve kan basıncını kontrol altında tutar. Ayrıca, kakule kan pıhtılaşması ve felç riskini de en aza indirir. Kalp sağlığını desteklemek için günde iki bardak kakule çayı tüketmekte fayda var.

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GÜÇLÜ BİR HAFIZA!

Çağımızın en büyük sorunlarından biri de unutkanlıktır. Hafızanın güçlenmesini sağlamak, sol beyni daha iyi çalıştırmak için tüketilen besinlere özen gösterilmelidir. Unutkanlığa çözüm olup hafızayı güçlendirecek birçok şifalı bitki vardır. Bunlardan biri de kakuledir. Kakule içinde bol miktarda A vitamini barındırır. A vitamini ise güçlü bir hafıza için en iyi vitaminler arasında yer alır.

DEPRESYONA KARŞI SAVAŞÇI!

Kakule oldukça etkili bir anti depresandır. Sakinleştirici özelliği sayesinde depresyon, kaygı, panik atak ve benzeri psikolojik durumlarla savaşır. Yatmadan önce kakule çayı tüketirseniz vücudunuzun ve sinir sisteminizin gevşemesine yardımcı olur. Böylelikle stresi azaltarak daha iyi bir uyku çekmenizi sağlar.

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BÖBREK SAĞLIĞINI KORUR!

Kakulenin idrar söktürücü özelliği çok yüksektir. Böbreklerde biriken kalsiyumu kaldırmanın yanı sıra kan basıncını düşürerek böbrek sağlığını korur. Düzenli olarak kakule tüketimi böbrek, mesane ve idrar sorunları gibi rahatsızlıkları giderir. Böbrek taşlarını azaltır. Nefrit, yanma veya ağrılı idrara çıkma ya da sık sık idrara çıkma gibi durumlarda da son derecede faydalı sonuçlar verir. Kısacası, kakule böbrek işleyişini geliştirmek için en iyi bitkilerden biridir.

GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN!

Kakule en iyi antioksidan kaynaklarında biridir. Antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki serbest radikallerin hasarına karşı vücudu korur. DNA’ya da zarar verebilen bu serbest radikaller, kakulenin içindeki antioksidanlar sayesinde savuşturuluyor. Bu muhteşem özelliği sayesinde kakule hem kalp sağlığını, hem cilt sağlığını koruyor hem de kan basıncını düşürme de son derece etkili oluyor.

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ÜST SOLUNUM YOLLARINI FERAHLATIR!

Kakule astım, bronşit, öksürük ve soğuk algınlığı gibi solunum problemleri semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olur. Akciğerlerin içindeki kan dolaşımını artırır. Ayrıca kakule iyi bir balgam söktürücüdür. Balgam söktürücü olduğundan göğüste meydana gelen tıkanıklığı giderir. Nefes almayı kolaylaştırır. İnflamasyona karşı savaşır ve mukozaları çözer. Kakule nezle için kullanılacaksa tozunu burnunuzla içinize çekmelisiniz.


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