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"Kimse bu milleti dize getiremeyecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş: - "Bugün yine ülkemiz üzerinde bir soğuk savaş estiriyorlar. Ekonomik kriz yaratarak bizi dize getirmeye çalışıyorlar. Millet olarak, millet olmanın ne demek olduğunu dün nasıl gösterdiysek bugün de aynı kararlılıkla göstereceğiz. Kimse bu milleti dize getiremeyecek"

OSMANİYE (AA) - Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Bugün yine ülkemiz üzerinde bir soğuk savaş estiriyorlar. Ekonomik kriz yaratarak bizi dize getirmeye çalışıyorlar. Millet olarak, millet olmanın ne demek olduğunu dün nasıl gösterdiysek bugün de aynı kararlılıkla göstereceğiz. Kimse bu milleti dize getiremeyecek." dedi.

Memiş, Osmaniye Cebelibereket Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sağlık-Sen Osmaniye Şubesi'nin olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda önemli sınavlardan geçtiğini söyledi.

Türkiye'yi bölmek isteyen vesayet güçlerinin hem içten hem dıştan saldırılarına devam ettiğini belirten Memiş, "15 Temmuz sonrasında ordumuzdaki hainlerin temizlik süreciyle, bizi bölmek isteyen terör örgütlerine yönelik operasyonlarla birlikte ülkemiz gücünü bir kez daha ortaya koydu." diye konuştu.

Memiş, istikrarı bozmaya çalışanlara karşı meydanlara inerek millete gerçekleri anlattıklarını dile getirerek, Türkiye üzerinde bugün yine oyunlar oynanmaya çalışıldığını vurguladı.

"Bugün yine ülkemiz üzerinde bir soğuk savaş estiriyorlar." diyen Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomik kriz yaratarak bizi dize getirmeye çalışıyorlar. Millet olarak, millet olmanın ne demek olduğunu dün nasıl gösterdiysek bugün de aynı kararlılıkla göstereceğiz. Kimse bu milleti dize getiremeyecek. Yedi düvele, vesayetçilere, darbecilere buradan meydan okuyoruz. Bu milleti dize getiremediniz, getiremeyeceksiniz."

Türkiye'deki sendikacılığın umutsuzluk aşılayan bir anlayış içinde yapıldığını belirten Memiş, "Sendikacılık, umutsuzluk aşılayan bir sistem değildir. Sendikacılık 'Meydanlara in, kaldırım taşını sök, istediğini alırsın' anlayışı asla değildir. Biz Memur-Sen olarak asla umutsuzluk aşılamayacağız. Çalışanlarımıza, alacaklarımızı, haklarımızı doğru anlatacağız. Hakkımızı asla gasp ettirmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Metin Memiş, Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarının en büyük hak kayıplarından olan yıpranma payı konusunda çok önemli adımlar attıklarını kaydederek, Meclise gelecek düzenlemenin tarihi bir kazanım olduğunu sözlerine ekledi.

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Memur Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Osmaniye

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