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  4. Kimse fark etmez sandı ama... Çaldığı parayı sütyenine saklamış!

Kimse fark etmez sandı ama... Çaldığı parayı sütyenine saklamış!

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2020 12:21 | Son Güncelleme

Edirne'de girdiği bir büfede boş kalan kasaya yönlerek 50 lira alıp sütyenine saklayan hırsız kameralara yakalandı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan anlarda işletme sahibi yerine döndükten sonra olayı fark ederek polise haber veriyor.

Olay, Büyük Cami Mahallesi Eski Gelibolu Caddesi'nde meydana geldi. Biri kadın, 2 kişi, işletmecisinin kısa süreliğine ayrıldığı büfeye girdi. Erkek kapıyı gözetlerken, kadın ise kasada bulunan 50 TL parayı alarak sütyeninin içine sakladı. İki şüpheli daha sonra büfeden ayrıldı. Bir süre sonra iş yerine dönen işletme sahibi hırsızlığı fark edip, polise haber verdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerden erkek olanın A.K., kadın olanın ise G.T. olduğunu belirledi. A.K., Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
G.T.'nin yakalanması içinde çalışmanın sürdüğü bildirildi.

İHA

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