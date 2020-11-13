Kimse farkında değil ama koronadan daha çok ölüme sebep oluyor

Diyabetin koronavirüs salgınından daha öldürücü bir hastalık olduğuna vurgu yapan Uzman Doktor Fatih Özkul, diyabetin engellenmesinin mümkün olduğunu ve bunun yollarını açıkladı.

'BU HASTALIĞIN ÖNÜNE GEÇMEK MÜMKÜN'

Uzman Doktor Fatih Özkul, "Diyabet hastalığına dikkat çekmek için ‘senin elinde’ sloganı ile hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza yeşil elma verdik. Bu ciddi hastalık hakkında farkındalık oluşturmak ve mücadeleye katkıda bulunmak istedik. Pandemi inşallah bir şekilde geçecektir fakat diyabet pandemiden daha öldürücü, her yıl binlerce insan diyabet sebebiyle hayatını kaybediyor. Diyabetin getirdiği ek rahatsızlıklara maruz kalıyorlar. Genetik temelleri olduğu kadar çevresel etmenler dediğimiz hususlar, beslenmeyle ilişkili alışkanlıklar mevcut. Doğru beslenmeyle ve hareketle takiplerimizle diyabeti engelleyebiliriz. Doktor kontrollerimizi yaparak bu hastalığın önüne geçilebilir” dedi.

'HASTA SAYISI GÜÇ GEÇTİKÇE ARTIYOR'

Diyabetin yeni çağın salgın hastalığı olarak nitelendirildiğine dikkat çeken Dahiliye Uzmanı Doktor Muhittin Pekuz ise, "Hasta sayısı gün geçtikçe artarak devam etmektedir. Sadece tek başına diyabet ya da şeker hastalığı değil, bunun komplikasyonları yüzünden böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, damar hastalıklarına kadar giden bir süreç. Bunun daha büyük sonuçlarını görmekteyiz, diyabeti önlemek bizim elimizdedir. Mutlaka yaşam tarzı değişikliği yapılmalı. Egzersizler önemli, beslenmemize dikkat edelim.

